La Tremenda Corte

Muy molesto se le escuchó al presidente municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe, luego que empleados de Pemex del área de seguridad se vieron más lentos que una tortuga para acudir a la fuga en el fraccionamiento Los Encinos. En entrevista en MILENIO RADIO dijo tremendas frases como: “Pasaron dos horas 30 minutos en que Pemex Seguridad llegó a la escena. O sea es la absoluta irresponsabilidad con todo respeto”, además: “Estuvimos cerca de poder tener una explosión estilo 22 de abril y estaríamos ahorita hablando de una gran tragedia”. Y para rematar: “Muy trágico me parece lo que le está pasando a Pemex, qué triste que le roben gasolina en sus narices, qué triste que no le metan tecnología”. Ahora sí que el alcalde no se los mandó decir.

Quien asegundo en críticas a la paraestatal fue Enrique Alfaro, presidente municipal de Guadalajara, quien hasta pasó al terreno del sospechosismo y se atrevió a declarar que en los robos u ordeñas estarían involucrados personal del mismo Pemex. Lamentó la irresponsabilidad y negligencia con que actúan y agregó “es que ellos son parte del negocio del robo de combustibles en esta ciudad y en este país”. Echando la bolita y zafándose de culpas culminó diciendo la vigilancia de los ductos es problema de Seguridad Física de Pemex.

Avanzan los trabajos en la avenida Ángel Leaño, pese al reiterado señalamiento de que el alcalde Pablo Lemus y compañía, habrían incurrido en desacato, según el Comité Salvabosque. El síndico municipal de Zapopan, José Luis Tostado, ya adelantaba el martes ante la demanda que solo frenarán obra si el juez les señala que se equivocaron al reanudar la obra este lunes... Mientras tanto el avance es notorio, casi compiten con el SIAPA en la zona dorada de Américas a ver quién gana primero... Nada más falta ver si mantendrán el mismo fervor en estos días santos, para que la vía a tres carriles tome forma. Por cierto, el funcionario no niega que entre los beneficiarios pues también van de gane los desarrollos inmobiliarios al norte del municipio.

En esta Semana Santa, se supone época de reflexión para algunos, aunque también de fiestas y relajo para otros tantos, lo que primordialmente se les pediría a los políticos es: que hicieran votos y dejaran de ser corruptos, en caso de que no y que regresen los azotes para los que no roben; que ya termine el viacrucis de los pobres y realmente vean por ellos, que no se laven las manos y acepten que la clase política (de todos los colores y sabores) están muy por debajo de las expectativas para lo que se le requiere en este país.

