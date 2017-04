La Tremenda Corte

::Funcionario fugaz

No alcanzó ni a calentar el asiento ¡cuando ya se fue! Resulta que el nuevo director de Aseo Público de Zapopan, Jesús Salvador Cornejo Reynoso no llegó ni a la quincena. Apenas le habían rendido protesta el pasado 1 de abril y renunció “para enfocarse a proyectos personales” ¡Eso informó el ayuntamiento de Zapopan! Es decir, hace 12 días no tenía planes personales y ahora sí. Cornejo Reynoso era un conocido político panista cercano a los ex alcaldes tapatío Fernando Garza, y del zapopano Juan Sánchez Aldana. Lo que sorprende también es que algo tiene esa oficina que pareciera ahuyenta funcionarios, pues ya llegó el quinto titular de Aseo Público en lo que va la gestión del alcalde Pablo Lemus Navarro. El quinto encargado de esa silla es Enrique Manuel Orozco Mañá, quien viene de ser el encargado del despacho en el Consejo Municipal del Deporte, el Comude Zapopan. Ya veremos si el nuevo funcionario logra superar en permanencia a sus antecesores.

::Minerva incomunicada

Dicen algunos que la actual administración del ayuntamiento de Guadalajara pasará a la historia como una de las más herméticas de los últimos 20 años en temas de restauración. Para ejemplo va el tema de La Minerva, del cual no han permitido que medios de comunicación accedan al lugar de los trabajos para reportar, de primera mano, avances y hablen con los expertos que trabajan en ella. A cambio, los responsables del proyecto han tratado de suplir el hueco de información subiendo algunos clips a redes con datos muy precarios. En algunos de esos reportes señalan que han organizado visitas para que “pequeños grupos de expertos conozcan algo de esa restauración”. Por lo pronto no han concretado uno de estos “tours” con medios de comunicación, vaya usted a saber si por falta de voluntad o hay alguna orden expresa en ese sentido.

::Lomelí firma con Andrés Manuel

Como si fuera una contratación, algunos actores políticos locales se fueron el domingo pasado a la Ciudad de México a firmar el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo al que convocó el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, con lo que esperan ser totalmente AMLO. Entre ellos se contó al diputado federal por Movimiento Ciudadano, Carlos Lomelí Bolaños, quien intentó acercar al líder fáctico de MC en Jalisco, Enrique Alfaro, con el tabasqueño, pero no lo logró. El también empresario farmacéutico habría sido invitado por encargo del mismísimo Andrés Manuel, y a quien le adelantó que visitará Jalisco en junio próximo. Según allegados a Lomelí, la deferencia tiene muy entusiasmado a Lomelí, pues como se sabe, el diputado federal aspira ser nominado como candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco, a lo que también aspira el empresario dulcero y militante priista Enrique Michel, así como el ex diputado local Salvador Cosío, quien ha pedido a otros que se formen en la fila, porque él sí está dentro del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

::¿Y dónde está el dinero?

Un colectivo de organismos de la sociedad civil se sumó a la demanda de clarificar el destino del dinero que capta el gobierno estatal por concepto de fotoinfracciones. Tanto Víctimas de Violencia Vial (Viviac), así como Click, Por Amor Abróchalos y Jóvenes Salvaguarda, piden que siga operando esta tecnología, pero eso sí, también quieren que el dinero captado tenga un destino claro y enfocado a temas de cultura vial.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Está usted de acuerdo en que se construya un estacionamiento bajo el jardín de Mexicaltzingo?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio