La Tremenda Corte

:: ¿Y dónde está Aris?

En medio de la ebullición generada por el gasolinazo, alza de precios, protestas y toma de casetas en Jalisco, ha llamado la atención el saber en dónde anda el gobernador del estado quien no se ha dejado ver en actos públicos en lo que va de este año. “Este día el Gobernador del Estado tendrá reuniones de trabajo privadas”, ha referido en estos días la agenda distribuida por Comunicación Social del Poder Ejecutivo. Aunque el pasado fin de semana Aristóteles Sandoval dio señales de vida al condenar, vía redes sociales, el incremento en los combustibles, más de alguno se pregunta desde dónde andará tuiteando, nomás por… saber.

:: Reculón de Lemus

Donde manda Alfaro no gobierna Pablo. La semana pasada el alcalde de Zapopan se aventó por la libre convocando vía redes sociales a protestar pacíficamente contra el alza en los combustibles, incluso reprochó que fuera su demarcación una de las que tendrían el precio más alto de gasolinas y diésel a nivel nacional, peeero ayer tuvo que recular, porque el edil tapatío, Enrique Alfaro… perdón, el consejo de alcaldes metropolitanos de MC le dijeron que “naranjas”, que no deben aparecerse en las protestas, no vaya a ser que luego a la plana mayor de MC los manden a su casa como lo hicieron el lunes pasado algunos manifestantes con la diputada federal emecista Rosa Alba Ramírez. Qué penita.

:: Dolorosa, ¡pero inevitable!

Ahora resulta que ésta es la frase de moda entre los políticos en el poder luego de que ayer la parafraseó el presidente Enrique Peña Nieto en su mensaje para tratar de justificar el alza en el precio de las gasolinas y el diésel, pues en ese mismo tono se expresó el director de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, Gustavo Flores, cuando MILENIO RADIO le preguntó sobre un posible aumento en la tarifa del transporte público. Ya nomás falta que el tendero de la esquina lo reciba con esta frasesita cuando a usted lo sorprenda con que ya subió varios pesos la cuenta de su mandado, o su cónyuge cuando le pida una mayor aportación para el sostén de la casa. ¡Agárrese!

:: Entran en cólera

Luego de la postura del presidente Peña Nieto sobre que el gasolinazo fue por el bien de la economía familiar –por cierto, en esta Tremenda no sabemos a cuál familia se refería- se originaron reacciones de enojo entre políticos de oposición. Tal es el caso del presidente del PRD Jalisco, Raúl Vargas, quien dijo que es brutal la ignorancia de la realidad que vive el país. También refirió a que existe un atentado contra la inteligencia de los mexicanos con ese discurso. Vaya, que se enojó.

:: El amigo Videgaray

Aunque desde la Secretaría de Relaciones Exteriores puede hacer menos daño que desde su anterior chamba, en Hacienda, el regreso de Luis Videgaray al gabinete federal no es una buena noticia para la clase política y empresarial de Jalisco. Cuando estuvo al frente de la SHCP su trato hacia el estado osciló entre frío e indiferente. Pero cuando se fue en medio del escándalo por haber invitado a México al entonces candidato republicano Donald Trump, tanto funcionarios y líderes de la iniciativa privada locales festinaron su partida, incluso los industriales refirieron que había sido una etapa de virtual terrorismo fiscal y de poca atención a las demandas del sector productivo. A ver con qué cara lo buscarán a él todos ellos ahora que será el responsable de palomear toda gestión en el extranjero. ¿Bastará un “usté disculpe”?

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Qué le pareció la justificación de Peña Nieto sobre el 'gasolinazo'?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.