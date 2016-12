La Tremenda Corte

::Patos

Vaya puntada la que se aventaron los del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, que encabeza Arnoldo Licea González, de no solo pedir una tarifa emergente de 9 pesos ante el alza en los combustibles, sino además solicitar que se reduzcan recursos a proyectos que motivan la movilidad no motorizada como el programa MiBici para destinárselos a ellos y hacer frente a la crisis que enfrentarían ante tal situación. Ya parece que en el gobierno van a dejar de impulsar programas como este de bici pública para alimentar a un servicio de baja calidad. Y no solo eso, además le recuerdan al gobernador el apoyo dado al programa de Bienevales y subsistir prestando del servicio sin aumento de tarifa por más de 7 años. Ahora los patos le tiran a las escopetas.

::Contra abusos

El que ya se puso las pilas para evitar que en el estado se cometan abusos contra los consumidores –y eso que no es el delegado de la Profeco-, es el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez quien ya se puso de acuerdo con la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor para vigilar que no se alteren los precios de productos básicos generados en el campo de Jalisco so pretexto del alza a los combustibles. Y es que, de acuerdo con el funcionario estatal, habrá vivales que le quieran ensartar el 20 por ciento de incremento a sus productos, cuando explica Padilla que el transporte de éstos representa solo el 3 o 5 por ciento del costo de la producción. Otros que no les cayó nada bien la visión del secretario son los productores de masa y tortilla de maíz a quienes advirtió que no tienen por qué subir el precio de la tortilla, pues la cosecha ya terminó con costos del 2016, así que nada de andar subiéndole al costo que se paga por el kilo de este sagrado alimento.

::Impunidad

Se va un año más y parece que la impunidad será el mejor regalo para muchos sobre los que pasó por delante el petate del muerto de las auditorías y denuncias por presuntos malos manejos de la hacienda pública. Y es que estamos, por ejemplo, por cumplir un año en que la famosa auditoría a los Juegos Panamericanos concluyó y ya son 5 años y meses de que la justa se llevó a cabo en Jalisco y de las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Emilio González nadie ha dicho esta boca es mía. Y ni qué decir de las 21 denuncias que fueron presentadas ante la PGR por la Auditoría Superior de la Federación contra funcionarios de la misma administración por irregularidades en el Seguro Popular, siguen durmiendo el sueño de los justos y seguro los responsables descorcharán una botella más de champaña deseando feliz 2017.

::Salarios

Quienes estrenarán salario con las nuevas disposiciones legales serán el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, y la encargada del despacho de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, Teresa Arellano, pues con ellos técnicamente se estrenarán estas medidas luego que MILENIO diera a conocer que 55 funcionarios ganaban más que el gobernador del estado con lo que se inició una modificación a propuesta del propio Ejecutivo y para alinearse con las disposiciones federales para que nadie gane en el estado más que el jefe del Ejecutivo de Jalisco y mucho menos que gane más que el Presidente de México. Y así, poco a poco cada nuevo que llegue a cargos onerosos que actualmente siguen cobrando más que el gobernador del estado irán llegando con los nuevos sueldos. Claro, faltan muchos años para que esto suceda, por lo pronto no tendrán derecho a un centavo de aumento.

* * *

