La Tremenda Corte

El que ya se aventó a convocar a una manifestación pacífica en las calles en contra del alza a los combustibles fue el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien a través de sus redes sociales manifestó su molestia debido a que la ex Villa Maicera será sede de uno de los precios más caros del país en cuanto a gasolina y diésel se refiere. El munícipe también hizo un llamado a los alcaldes de Jalisco y al gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, a manifestarse contra esta medida que será, sin duda, un duro golpe al bolsillo de los jaliscienses nada más entrando el 2017. Al alcalde ya se le sumaron varios ciudadanos dispuestos a manifestarse, el pequeño detalle es que quedan apenas dos días para que entre en vigor el mega incremento y no se ha definido la fecha de la manifestación a la que convocó el edil zapopano. A ver si no queda solo en verborrea.

Una pregunta que nos hacemos es: ¿dónde están los funcionarios responsables cuándo más se les necesita? Y es que con eso del alza al precio de la gasolina no falta que se den abusos consabidos como la venta de litros de 800 mililitros en algunos establecimientos, peeeeero resulta que la responsable de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, anda de vacaciones de fin de año en un momento por demás álgido en el que la labor de la Profeco se vuelve indispensable para evitar que expendedores sin escrúpulos, que por cierto sobran, terminen haciendo negocio abusando de los consumidores. Esperamos que el mensaje le llegue hasta donde se encuentre, a ver si da señales de vida en un momento difícil para el consumidor en el que se requiere la supervisión de la delegada en el trabajo de la Profeco en Jalisco.

Y hablando de gasolinas, nos llegan voces de algunos municipios del interior del estado que quienes están haciendo su agosto son los vendedores de combustible presuntamente extraído ilegalmente de los ductos de Pemex, sobre todo en pequeños pueblos donde la especulación ha ganado y se ha privado a sus pobladores de gasolina, además del inminente aumento al precio del combustible. No estaría nada mal que la Fiscalía General del Estado prestara atención a esta situación sobre todo en los municipios por donde pasa el ducto Salamanca Guadalajara, donde presuntamente la ordeña se ha incrementado pese a los innumerables operativos que se llevan a cabo para evitarla.

Desde el inicio de la actual administración de Villa Corona se tenían informes de cómo estaban funcionando las cosas por allá. Se sabía que el alcalde Rodolfo Ruvalcaba Muñoz, emanado del Partido Humanista, no era quien mandaba en el municipio, se sabía también que Ramón Sierra Cabrera, secretario del Ayuntamiento, intentó postularse por el PRI, pero al tener antecedentes penales se le impidió el registro y luego por la libre, literalmente, contrató a Rodolfo Ruvalcaba para ser la cara de su candidatura siempre bajo la amenaza de que, de ganar, quien mandaría en el municipio sería este “empresario” originario de Michoacán. Por eso ahora extraña que las autoridades se digan sorprendidas del desaseo que existe en la administración de esta localidad. Ya le contaremos en qué acaba la historia.

