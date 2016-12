La Tremenda Corte

::Gasolinazo

La liberación anunciada hace mucho tiempo por el gobierno federal del mercado de las gasolinas, lo que en los hechos significa que la paraestatal Petróleos Mexicanos pierda el monopolio que ha sostenido por décadas, fue vendido como una excelente noticia , dado que se suponía que los mexicanos iban a tener acceso a gasolinas de alta calidad de otras partes del mundo que frecuentemente son obtenidas con menores costos de producción, o por lo menos que no traen la carga de impuestos de nuestra gasolina “made in Pemex”. Sin embargo lo que priva además de la escasez -largas colas de autos y muchas ciudades medias y la propia área metropolitana de Guadalajara para surtir combustible son cuadros elocuentes -como una nota de incertidumbre respecto a cómo nos va recibir el año 2017 en el tema.

::Incierto

Si bien es bueno que las gasolinas no sean subsidiadas por el fuerte efecto ambiental que tienen los vehículos de combustión interna, no es menos cierto que un país requiere moverse para tener economía, generar empleos y calidad de vida. Si aparejamos esto a la tormenta Donald Trump que se acerca peligrosa después del 20 de enero, los mexicanos no están esperando un año 2017 muy esperanzador. Ojalá que las autoridades se encarguen de hacer algo más que mandar mensajes de esperanzas ambiguas.

::Buenos

Una estrellita para los elementos de la Policía de Guadalajara que estuvieron repartiendo juguetes en colonias del municipio a niños de escasos recursos. Según sus cuentas fueron 26 mil juguetes los que se reunieron gracias a las donaciones que hicieron empleados de la Comisaría de Guadalajara, personal operativo y administrativo; además de empresas y ciudadanos. Entregaron bicicletas, muñecos, peluches, pelotas, triciclos y carritos, en 23 colonias, entre ellas Santa Elena de la Cruz, División del Norte, Huentitán El Bajo, Balcones de Oblatos, El Zalate, Insurgentes, Analco y la Ferrocarril. Esta actividad de fin de año ya se ha vuelto una buena tradición entre los elementos de la corporación desde hace diez años.

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Usted ha tenido problemas para abastecer de gasolina su automóvil?





PATINAZO

Baja Congreso El Legislativo dejó el ambicioso proyecto de Fondo Verde en una especie de Frankenstein. En el paquete de reformas que aprobaron los diputados no sólo convirtieron en “gris”, sino que “secuestraron” el control ciudadano y la iniciativa original.

Baja Tras casi una década de operación, el depósito vehicular conocido como macropatio del Instituto Jalisciense de Asistencia Social, verá su primera disminución de territorio, el proyecto a mediano plazo es cerrarlo y abrir seis corralones en el AMG.

Sube Gasto ambiental El gobierno del estado le apostó para 2017 al gasto frente al cambio climático, y a un arranque promisorio del Fondo Verde, será el gasto ambiental más grande de la historia, con 1,113.5 millones de pesos, que estará reflejado en quince secretarías.

