La Tremenda Corte

:: Defensor

Antonio Cruces Mada, además de secretario de Salud es representante sindical de los empleados cubre incidencias, al menos eso les dijo ayer. Cuando salía del Hospital General de Occidente fue abordado por un grupo de trabajadores cubre incidencias que le solicitaron regular su situación y mejores beneficios laborales. Al final, el líder sindical fue aplaudido por sus agremiados. Por cierto, el secre de Salud tiene pendiente un propósito de año nuevo, junto con su par de Educación, Paquito Ayón, quienes la están sufriendo en este maratón Lupe-Reyes por el compromiso que hicieron de poner el ejemplo de ponerse en forma perdiendo peso. Así que si quieren llegar a la meta tendrán que olvidarse de las delicias de este tiempo, de otro modo nomás no van a poder.

:: Apuestas

Donde ya empiezan a correr las apuestas es entre quienes empiezan a jugar la quiniela política en el gobierno del estado, pues habrá movimientos importantes en el gabinete de primer nivel al momento en que se lancen las convocatorias para elegir candidatos a diferentes puestos de elección popular. Preocupan dos cosas, que los salidos del Poder Ejecutivo den el ancho para los puestos a los que aspiran, pues a los ex del gabinete de Aris, no les fue nada bien en las pasadas elecciones, y dos, la banca no está lo suficientemente reforzada para cubrir lo que quedaría de la administración a los que se vayan. Por lo pronto, ya hay quienes dicen que el candidato para suplir a Eduardo Almaguer cuando decida continuar con su campaña fuera de la Fiscalía, perdón, cuando decida irse de candidato sería el titular de Movilidad, Servando Sepúlveda.

:: De tal palo

El ejemplo arrastra dice el dicho y para muestra un botón. Si creían en Guadalajara que las negociones (léase grilla) serían tersas, se equivocaron. Ayer el presidente de la Comisión de Adquisiciones, Marco Valerio Pérez Gollaz, hizo gala de intolerancia y no supo manejar los argumentos de la priista –famosa por sacar de casillas a los mandamases tapatíos- la regidora del PRI, Ángeles Arredondo, quien cuestionó el pago de casi 200 mil pesos para la capacitación de 13 mandos directivos de la Sindicatura. Ella esgrimió que los funcionarios no deben tomar cursos para una función que, se supone, están capacitados plenamente para ejercer ¿o no? Al no convencerla. Valerio Pérez dio carpetazo a la discusión y ordenó votar.

:: Queja y fiesta

Al que parecía que sacaron de la fiesta para emitir un pronunciamiento en torno a una denuncia ciudadana a través de redes sociales fue al alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, quien mediante su cuenta de Twitter publicó un video en el que anuncia una investigación sobre la presunta participación de policías de la ex Villa Maicera en un robo en la colonia Chapalita. Al fondo se escucha la algarabía de un evento, pero Lemus dice firme que espera que las denuncias se le hagan directo a él, pues asegura que las atenderá de inmediato. Claro no será nada fácil evitar que asuntos como esos se ventilen en las redes sociales. Prometió investigar y sancionar en caso de haber responsables.

* * *

Para escuchar...

La pregunta del día

¿Cómo ve usted que hayan reducido el descuento en el refrendo vehicular para 2017?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.