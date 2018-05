La Tremenda Corte

:: AMLO sigue por Jalisco

Andrés Manuel López Obrador sigue de gira hoy por Jalisco. Estará por La Barca y Tonalá. Hay que recordar que el sábado, en su vista a Tlajomulco, se comprometió a la creación de la Línea 4 del Tren Ligero, para que llegue al municipio al sur de la metrópoli. “Tengo aquí en la cabeza los compromisos generales y los específicos. He procurado ser cauteloso y no decir ‘voy a hacer un puente, pero si no hay río, haremos el río’ eso es demagogia (…) y ya me comprometí aquí, me comprometieron, y acepto el compromiso, el Tren Ligero (Línea 4) lo vamos a hacer de manera conjunta”, afirmó. La agenda del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, seguirá para mañana martes en Puerto Vallarta y Tlaquepaque, y el miércoles en Autlán de Navarro.





:: Vieron el debate

La militancia del PRI en Jalisco se reunió en las instalaciones del Comité Estatal para ver la transmisión del segundo debate presidencial y apoyar al candidato a la presidencia de la República José Antonio Meade, en las instalaciones del partido se dieron cita el presidente del tricolor estatal, Ramiro Hernández García; Miguel Castro Reynoso, candidato a Gobernador, así como el coordinador de la Campaña de presidencial en Jalisco, Salvador Rizo Castelo.





:: Cuidado con el gas

Debido al incremento de casos de incidentes por culpa de gas LP, el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Trinidad López Rivas, dará hoy a conocer las acciones y recomendaciones para evitar accidentes. Porque según estadísticas de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en el primer cuatrimestre de 2018 se registraron 712 incidentes en los que estuvo presente el gas LP es decir, seis llamados reales al día por fugas, incendios, flamazos o explosiones.

***

