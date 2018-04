La Tremenda Corte

:: Alfaro, administra su ventaja

Todos los candidatos a la gubernatura acudieron ayer al Colegio Jalisciense de Salud Pública invitados a exponer sus propuestas en esa materia, y acudieron casi todos, sólo faltó uno: Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano y puntero en las encuestas que se han hecho sobre intención del voto en la entidad. Allí estuvo la candidata de Nueva Lianza, Martha Rosa Araiza; del PRI, Miguel Castro; de Morena-PT y PES, Carlos Lomelí; del Verde, Salvador Cosío; del PAN, Miguel Ángel Martínez y del PRD, Carlos Orozco. Dicen que Alfaro evitará acudir a foros con los demás aspirantes para evitar desgastarse y administrar su ventaja. Así que es previsible que sólo se le vea con los demás en los debates convocados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

:: PES presiona acuerdo

Trasciende que la dirigencia del Partido Encuentro Social y las iglesias cristianas en el estado tuvieron una reunión para impugnar el proceso de selección de candidatos para las alcaldías y diputaciones que debieron darse dentro de la coalición PES-Morena-PT y que al final los morenista no respetaron. Asesorados por especialistas en la materia, toman cartas en el asunto y viajarán a la Ciudad de México, ya que los están dejando fuera y sin representación en la conformación de las planillas en los municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá, Puerto Vallarta, El Salto, Ciudad Guzmán, Chapala, entre otros. Veremos en qué termina este asunto que desde hace un mes trae inquietos a quienes conforman la coalición.

:: Sin queja, no: Profepa

Hace un par de semanas se denunció públicamente la explotación de materiales de construcción en la cuenca del río Verde en la zona de los Altos de Jalisco, lo cual afecta al entorno natural. Esta queja fue retomada por la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, quien propuso un punto de acuerdo en San Lázaro para que autoridades federales del sector actuaran y evitaran la extracción de arenas y otros. Bueno, finalmente la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya dio señales de vida y reportó que como no ha recibido una denuncia y no conoce la ubicación específica de donde se realiza esta práctica, no puede atender el llamado: “Al no contar con un punto geográfico específico de referencia para atender el punto de acuerdo promovido por la diputada, es imposible ejecutar un acto de autoridad con los requisitos de ley. En ese sentido, se estará pendiente de dicha información y, en su caso, proceder conforme a derecho”.

***

