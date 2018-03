La Tremenda Corte

:: “Choque de trenes” cenopistas

El dirigente nacional del Sector Popular, Arturo Zamora, acudió ayer al PRI Jalisco para tomar protesta al nuevo delegado y encargado de la dirigencia estatal de la CNOP, el ex alcalde zapopano Héctor Robles Peiro, peeerooo el problema es que ¡no le habían avisado a quien se venía desempeñando como líder cenopista en Jalisco, el senador Jesús Casillas! Y cuentan que va a haber pleito. Casillas adelantó a sus cercanos que va a impugnar la designación de Robles, pues fue un albazo, una designación arbitraria y abusiva, ya que su periodo estatutario vence en mayo próximo. Incluso, refieren que en los días previos no le tomaban las llamadas a Casillas sus dirigentes nacionales, a quien no lo consideraron ni para perfilar candidatos a diversos cargos de elección popular, lo que generó mucho malestar entre sus seguidores, pues creen que les están aplicando “la misma” que a Claudia Delgadillo, quien terminó por irse a Morena.

::¿Senador a Morena?

Los enterados dicen que el pleito por la dirigencia estatal de la CNOP podría generar una nueva migración de priistas a otras fuerzas políticas, pues recientemente se ha visto a otro senador por Jalisco, el ex panista José María Martínez, haciéndole ronda a Casillas, y no hay que olvidar que “Chema” ya se pasó a las filas de Andrés Manuel López Obrador. Y hay otros que aseguran que la irrupción de Zamora para designar a un nuevo delegado del sector popular en Jalisco podría ser la respuesta a ese distanciamiento que veían de Casillas del proyecto local de Miguel Castro. Lo singular es que Casillas fue recientemente nombrado coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Nayarit… a ver si no pasa lo mismo que con Claudia Delgadillo. Lo cierto es que ya se está cristalizando lo que en esta Tremenda se comentó la semana pasada: que venía Zamora como súper delegado priista a la entidad. ¿Hasta dónde llegarán los cambios? ¿Le habrán avisado o pedido parecer de este cambio a los que actualmente despachan en Palacio de Gobierno? Mmm…

:: “Parte plaza” AMLO

Pocas veces Andrés Manuel López Obrador había reunido a tantos empresarios en Jalisco para escuchar su propuesta política. Ayer se reunió a puerta cerrada con casi 500 hombres de negocios locales, ante los que ofreció que en su gobierno no habrá nuevos impuestos ni más gasolinazos, parte de lo que querían oír muchos de ellos. La cantidad de “selfies” con AMLO también fue otro indicador del encuentro que duró hora y media. Los empresarios le preguntaron desde la incorporación de perfiles como Napoleón Gómez Urrutia entre los candidatos de Morena, hasta su postura sobre temas polémicos como el aborto.

::¿Alentando coyotaje?

Lo que tal vez pensó que sería una buena idea, se tornó ayer en un extraño caso de fomento al coyotaje en trámites vehiculares. Resulta que el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda, respondió a una serie de peticiones de una alumna del colegio Subiré –donde se presentó un singular transporte escolar de pedales- con el argumento de que si ella iba a la dependencia y pedía las cosas, sería recibida como gestora oficial de la escuela en la que estudia, es más, le dijo que si ella se lo pedía ¡hasta les quitaría fotomultas!

***

Para escuchar...

La pregunta del día

¿A qué cree que se deba la serie de homidicios dolosos que se han registrado en los últimos días en el área metropolitana de Guadalajara?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. ¡participe!