La Tremenda Corte

:: Habrá marcha

Prepárese, aunque hoy es día festivo los ejidatarios de El Zapote no descansarán en su lucha para pedir el pago por las tierras donde se encuentra el aeropuerto tapatío. Anuncian la Marcha Nacional por la Dignidad de los Ejidos y Comunidades de México, a partir de las 9:30 horas, que iniciará en la glorieta de La Minerva, hasta La Plaza de la Liberación. Dicen que asistirán más de 20 ejidos de diversas partes del país, muchos de ellos que se encuentran en similares condiciones que las del Ejido el Zapote.

:: El regreso de Robles

Tras semanas de ausencia debido a una operación en la cadera que lo incapacitó, el Cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, retomó sus actividades el viernes pasado, aunque tan solo por unas horas y para anunciar que el Papa había nombrado tres obispos auxiliares para Guadalajara y no se salió del guion, pues este fue el único tema del que habló con los medios, quienes emocionados por su regreso comenzaron a lanzarle preguntas del acontecer local esperando su opinión. Del Quinto Informe de Aristóteles Sandoval dijo no haberlo visto y cuando se le cuestionó sobre la encuesta electoral hecha por el Semanario, de plano respondió que ese no era el tema del día.

:: Meade y “El Potrillo”

El precandidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, tuvo una semana ocupada en Jalisco. Como parte de sus actividades en el estado, el sábado se reunió con militantes del Partido Nueva Alianza y que forma parte de la coalición por la que buscará llegar a Los Pinos. Lo que era un ejercicio de preguntas y respuestas/propuestas entre los turquesas y Meade, supo más a monólogo standupero, pues el precandidato sacó los mejores chistes de su repertorio para divertir a los presentes por alrededor de una hora. Quien no se le despegó, por cierto, fue el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien no solo acompañó a Meade durante la reunión sino que salieron juntos, aunque por momentos Aris parecía un guarura más detrás de él y opacado por su popularidad. Por cierto, también se dio tiempo para coincidir y tomarse la foto con El Potrillo, Alejandro Fernández.

Para escuchar...

