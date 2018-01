La Tremenda Corte

:: Trabados

Aún no queda definido quién fungirá como secretario ejecutivo del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción debido a que no se llegó a un consenso entre los integrantes de dicho comité. Estaba establecido que esto ocurriría la noche de ayer. Primero se llevó a cabo las entrevistas a los tres aspirantes que el Comité de Participación Social propuso. En casi dos horas se desarrollaron las comparecencias de Haimé Figueroa, Gerardo Tinajero y Francisco González Vallejo. Posteriormente, los integrantes del Comité procedió a la deliberación, pero no hubo acuerdo. Jorge Alatorre, presidente de dicho órgano, anunció que la decisión se dará a conocer hasta este martes a las 12 horas.

:: Ring en la Villa Alfarera

Cuando la Nena Limón pensó que iba a solita para gobernar nuevamente la Villa Alfarera, pues que se le empiezan a subir al ring los contendientes. Resulta que ya no solo peleará el título con el Güerito Barba Jr. y todas sus porras tricolores, sino que deberá enfrentarse al joven Alberto Maldonado, quien va con todo para robarle votos al que se deje, encabezando la alianza Morena-PT-PES. Beto sobresale no sólo porque ya fue diputado local –presidió la Comisión Legislativa de Derechos Humanos- sino porque ha venido recorriendo Tlaquepaque y ya gastó suela por barrios y colonias, por lo que aparecerá hoy para registrarse como precandidato, seguro que el campeonato por la alcaldía vecina de El Parián no será de dos, sino de más de tres.

:: Piden un aumento

Los que dieron rueda de prensa ayer para hacer reclamos fueron los trabajadores sindicalizados del Consejo de la Judicatura. Por un lado señalan que se merecen un incremento salarial y también denuncian que actualmente no se les toma en cuenta el cien por ciento de su sueldo en las cotizaciones ante Pensiones del Estado, por lo que a la hora de la jubilación vienen los problemas. El líder de los trabajadores, Javier Peralta Ramírez, comentó que es necesario que se haga un ajuste al presupuesto por parte del gobierno estatal para que se les pueda incrementar un 50 por ciento sus sueldos pues hay notificadores, auxiliares judiciales o actuarios, a los que les urge incrementar sus precepciones.

:: No los convence

El comisario de la Policía de Guadalajara, Juan Bosco Pacheco Medrano, se reunió ayer con regidores distintas fracciones políticas para hablar de su estrategia de seguridad donde destacó la mejoría de la situación laboral de los policías, la capacitación y prevención, una estrategia basada en la inteligencia, y con un modelo operativo de proximidad ciudadana. Al salir de la comparecencia el edil priista, Salvador Rodríguez Reyes, despotricó y señaló que “dio una reseña de datos de dos años de la administración, pero fue omiso de darnos con precisión políticas públicas a seguir, de lo que resta de lo que llego él y hasta el término de la administración. Prácticamente no nos dijo nada, podría decir que fue escueto y prácticamente no nos dijo qué íbamos hacer y cómo lo íbamos a realizar ante la problemática tan delicada en la que se encuentra la ciudad de los temas de seguridad”.

