La Tremenda Corte

:: Íñiguez, bien puesto para contender

Si usted se encontró hoy muy temprano en el aeropuerto al diputado federal Elías Íñiguez, es porque el médico panista viajó a la capital del país para sostener una reunión privada con el presidente nacional del PAN, Damián Zepeda, en las oficinas del partido en la colonia Del Valle. El motivo del encuentro, valga decir, será importante para la definición del candidato a gobernador del PAN a la gubernatura del estado, la cual podría definirse a más tardar el 20 de febrero.

:: Mucha disciplina tonalteca

Más lealtad que la priista de Tonalá ¡ni Obama! Esto a colación de que el alcalde Sergio Chávez Dávalos declinó a su legítima aspiración de contender por la reelección a ese cargo en el municipio por donde el sol sale. Pero dicen los enterados que en vez de sol, le salió una nube roja con cara de Miguel Castro, quien le habría convencido –en aras de la muy mentada unidad tricolor- que el candidato a la alcaldía sea Oswaldo Bañales Orozco. Peroooo, oh detalle, abrieron del toda jugada a la diputada federal Laura Plascencia, quien también aspiraba al mismo cargo y, de pasada, se pasaron de largo las reglas de paridad, que al menos en la zona metropolitana pareciera que las van a dejar en pura vacilada. Esta Tremenda estará pendiente de cuáles serán los premios de consolación para los bajados ¡perdón! los leales priistas que antepusieron la unidad –ajá- a sus aspiraciones. Porque seguro habrá compensación -¿o no?-.

:: Entre desaparecidos y advenedizos

Donde andan nerviosos los priistas es en Tlajomulco. Resulta que la militancia y algunos actores ya están que se les cuecen las habas por fijar un norte en el proceso electoral, pues cuentan que el precandidato único, Antonio Sánchez, no se aparece en ningún lado, no convoca y no se reúne con los simpatizantes, al grado que ya están preguntando sí realmente será el abanderado del PRI o existe un “as” bajo la manga. Mientras tanto, ávidos de actividad, algunos ya se reúnen o se toman fotos con el precandidato de Movimiento Ciudadano, Salvador Zamora, donde no todo es miel sobre hojuelas, pues tiene sus propios problemas y el principal es que los seguidores naranjas aún no digieren que Gerardo Quirino pueda ser el precandidato a una diputación local, cuando hace tres años les declaró la guerra sin cuartel como candidato del PRD a la presidencia municipal con el eslogan “Alégrate, ya se van” refiriéndose a los del Movimiento, los cuales no solo no se fueron, sino que lo adoptaron.

:: Siempre no protestarán

Contra todo pronóstico, la comunidad médica de los Hospitales Civiles de Guadalajara determinó anoche cancelar la marcha de protesta a la que había convocado para esta mañana para exigir el pago de un adeudo de parte del Seguro Popular. El llamado Frente Común en Defensa de la Salud consideró un logro que el gobierno estatal les abonara 75 millones de pesos de los 270 que reclama, y decidió suspender la manifestación, pero advirtió que antes del 15 de febrero les deben de pagar lo que falta, pues se trata de recursos gastados en 2017 en atender a derechohabientes del Seguro Popular. Habrá qué ver si les liquidan.

