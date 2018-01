La Tremenda Corte

:: ¿Dónde quedó el luto?

El nuevo diputado del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Javier Álvarez Chávez (el Güero Tamazula, como lo llamó el propio comité del PRD Jalisco) convirtió el Congreso local, por momentos, en un salón de fiestas. Invitó a toda la familia, amigos y conocidos a su toma de protesta a la sesión de ayer y se tomó fotografías y selfies con algunos de ellos así como con sus nuevos compañeros legisladores. Se paseó por las filas de curules como quinceañera en casino y poco se recordó el por qué llegó a ser diputado: por el terrible asesinato del diputado Saúl Galindo Plazola. Sí se dijo que se espera que las autoridades esclarezcan el homicidio y que se confía en que así sea, pero no más. No pocos se preguntaron si no era ofensivo el ánimo festivo del recién llegado y su gente, como si hubiera sido producto de una reñida elección, pero no, fue resultado de una tragedia.

:: Acusa Alfaro una intimidación...

El precandidato emecista a la gubernatura, Enrique Alfaro Ramírez, acusó anoche haber sido objeto de un acto de intimidación de parte de elementos de la Fiscalía General. “Hace unos minutos, en un puente muy oscuro cerca de Cañadas de Obregón y rumbo a Jalostotitlán, mi equipo y yo fuimos objeto de un evidente acto de intimidación por parte de la policía estatal (…) En un puente ahorita en la noche se nos cerraron dos patrullas de la policía estatal, nos dejaron acorralados en el puente y se bajaron los elementos con armas largas a hacer un acto evidente de provocación (…) Le exijo al gobernador que detenga estos irresponsables actos y lo hago responsable por mi seguridad y la de mi equipo. Lo que fue un irresponsable acto de intimidación pudo convertirse en una tragedia”, dijo Alfaro.

:: …Y le revira Aristóteles

Al poco rato, el propio gobernador le respondió también por redes sociales: “Enrique Alfaro: entiendo que por estrategia este es el primero de muchos episodios de victimización (…) Un convoy –el tuyo- integrado por varias camionetas y hombres armados no identificados a bordo, circulaba en una carretera estatal. Ante esta situación, los elementos de la Fuerza Única Estatal procedieron a ejecutar el protocolo de seguridad que consiste en detener el convoy para identificarlo. Una vez que se identificaron, se les dejó seguir su camino sin mayor complicación”, escribió Aristóteles Sandoval, tras pedir que la gente juzgue los hechos. “De lo que tienes que tener plena certeza es de que cuentas conmigo en lo personal y, desde luego, como gobernador”. Esto, continuará...

:: Convaleciente el cardenal

El cardenal Francisco Robles Ortega fue sometido el lunes pasado a una cirugía de implante de prótesis total de la cadera izquierda por desgaste de cartílago, la cual fue exitosa según informó la Arquidiócesis de Guadalajara. La intervención quirúrgica fue en el Hospital San Francisco, de Guadalajara, y estuvo a cargo de los médicos Juan Ramón Cisneros Ochoa y Pablo Sandoval Sandoval. El cardenal no había dicho nada de este padecimiento, al menos no de manera pública y eso que apenas un día antes había ofrecido una entrevista a los medios de comunicación. Por esta intervención estará en reposo.

