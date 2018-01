La Tremenda Corte

:: Palo al PAN ¡desde el PAN!

Sin decir agua va, la dirigencia nacional del PAN no solo aprobó sino que desplazó al comité directivo estatal de Jalisco para autorizar una coalición parcial en la entidad para contender junto al Partido Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática, en 54 municipios y en 11 distritos de mayoría relativa. Esta vía la estuvieron tratando de evitar los panistas locales allegados a Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente estatal albiazul. La dirigencia nacional había ordenado cambiar el acuerdo de diciembre pasado esto para permitir ir coaligados, pero localmente hicieron como que la virgen les hablaba y no habrían convocado a una sesión extraordinaria de su Consejo estatal, con lo que no hubo quórum y no revirtieron el acuerdo. Sin embargo, ahora fue desde la capital del país desde donde tomaron el sartén por el mango y decidieron organizar la coalición y mandaron registrarla hoy. Vaya revés para el panismo local que, conociéndolo, podría hacer campaña... pero de brazos caídos para no apoyar a los candidatos de otros partidos.

:: Lleva MC mano

En esta alianza electoral entre PAN-PRD y MC se nota a kilómetros que el ganón es Enrique Alfaro, aspirante a la gubernatura y su partido naranja. Basta ver que en los Ayuntamientos metropolitanos que gobierna ya MC no habrá coalición, sino que irán solos, es decir, allí podrá poner Alfaro a quien quiera; en municipios vecinos como Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, donde no gobierna pero podría acrecentar su fuerza, allí llevan mano también y pondrán candidatos naranjas. De esta manera, los panistas en zona metropolitana se quedarían sin nada, tal vez ni regidurías porque es previsible que les dejen los peores lugares de las planillas. Al PAN le dejarán encabezar las planillas en municipios foráneos como San Juan de los Lagos y Tequila entre los más grandes

:: El PRD también gana

Otro ganón, aunque en menor escala, es el Grupo Universidad y el PRD, porque con la alianza pondrán candidato en 13 ayuntamientos como Sayula, Amatitán, Tapalpa, Jocotepec y Cihuatlán entre otros, además de Tomatlán, donde sí tienen posibilidades de ganar. En ellos van junto con MC y PAN, pero lograron ir coaligados solo con MC en El Limón, Hostotipaquillo y Tamazula, en donde el sol azteca pondrá al candidato a presidente, mientras que en seis más los naranja encabezarán la planilla, como en Tecolotlán, Poncitlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tolimán, Zapotiltic y Zapotlán el Grande. No es poca cosa.

:: Iniciaron aspirantes a alcaldías

Desde el primer minuto de este miércoles arrancó su precampaña a la alcaldía de Guadalajara el aspirante priista y es fiscal general Eduardo Almaguer, y se espera que su contrincante, Claudia Delgadillo haga lo propio en la tarde. En Zapopan iniciará -y va solito- por el PRI, Abel Salgado. Por Movimiento Ciudadano también arrancará su proselitismo interno el aspirante a la presidencia municipal tapatía, Ismael del Toro y en Tlajomulco el aspirante naranja Salvador Zamora también empieza su precampaña. De los aspirantes a la gubernatura hoy iniciará formalmente su camino Enrique Alfaro Ramírez, quien escogió una colonia popular de Tlajomulco para hacerlo.

