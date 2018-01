La Tremenda Corte

:: Ocupan curul

Luego del lamentable asesinato la semana pasada del diputado local del PRD, Saúl Galindo, quien ya se prepara para ocupar la curul de la fracción perredista, en el Congreso del Estado, es Francisco Javier Álvarez Chávez, mejor conocido como El Güero Tamazula, ex presidente de ese municipio en el periodo 2012-2015, y actual director de la preparatoria regional de Tamazula. El Güero fue candidato a diputado local en la anterior elección por el distrito 19, en la cual consiguió cerca de 39 mil votos y colocarte como el candidato más votado del PRD en Jalisco.

:: No más humo

Empieza bien este año el tema de los niveles de contaminación al registrarse ayer mala calidad del aire, sobre todo al sur, en las estaciones de Miravalle y Las Pintas, pero sin contingencia. Pero la elección del año pasado, que inició igual, es que si no se aplica con seriedad la ley con la verificación vehicular y no se multa a quien contaminan, se tendrá un bajo nivel de cumplimiento y vamos a tener otra vez más de 140 días de mala calidad del aire. Ojalá las autoridades de vigilar este programa no se confíen.

:: “Pa’ ler” más

En este inicio de año, nuestra apreciable lectora Rosa Chávez nos hace llegar estas sugerencias, para que no digan que solo leemos dos libros al año: Blanca Nieves y su casita Blanca, autor La Gaviota. El Mecías, desde Tabasco a la tierra prometida, autor AMLO. El Fin justifica los medios, autor Ricardo Anaya, en Inglés, francés y español. Alí Baba y sus 40 ladrones, autor Peña Nieto. Felipe le metió zancadilla, autor Margarita Zavala. Divide y vencerás, las enseñanzas del tricolor, autor, El Bronco.

¿Cómo deben de atacar las autoridades la violencia en el estado?

