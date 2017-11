La Tremenda Corte

:: Uno para todos ¿y todos contra uno?

Un tradicional restaurante de cortes argentinos ubicado en la avenida Niños Héroes (y que frecuentaban mucho los panistas en tiempos de Francisco Ramírez Acuña) fue la sede ayer de una comida de los funcionarios estatales salientes y dirigentes priistas con alguna aspiración política, con el 02 del gobierno estatal. Allí estuvieron Miguel Castro (de Sedis), Tomás Figueroa (de STPS), Eduardo Almaguer (ex Fiscal), Francisco Ayón (de SEJ, SIAPA, Ipejal, etc.), así como Héctor Pizano, presidente estatal del tricolor; Hugo Contreras, coordinador del mismo partido en el Congreso local, así como Manuel Alfaro Lozano, todos ellos departieron con el Secretario general de gobierno, Roberto López, y el subsecretario Raúl Juárez (ex dirigente estatal del PRI). Unos dicen que el encuentro fue para que quedara claro que entre todos ellos quedan en muy buenos términos. Otros que fue para demostrar a Arturo Zamora que acá están unidos para enfrentar al principal adversario del 2018: Movimiento Ciudadano y su líder Enrique Alfaro.

:: Se queda Almaguer

Por cierto, en su último día como fiscal general, y en sus últimos minutos como titular de esa oficina, Almaguer mandó un mensaje de despedida por la frecuencia policial. En apenas unos cuantos minutos dicen que se le oyó conmovido, incluso con voz pausada y hasta entrecortada por instantes, pues agradeció a todos los elementos de la Fiscalía y de la Fuerza Única su colaboración, y hasta los llamó “heroínas y héroes” a los que respeta y admira. Y, bueno, punto aparte, dijo que él se quedará a vivir junto con su familia en la ciudad para emprender nuevos proyectos. Habrá que ver si Almaguer puede continuar su vida cotidiana, pues aunque dejó la fiscalía el lunes pasado, por ley deberá seguir con escoltas para evitar cualquier riesgo.

:: Avalan trabajo del Comité de Participación

Rectores de diversas universidades públicas y particulares en la entidad se pronunciaron ayer en apoyo a la metodología y trabajo que sigue el Comité de Participación Social (CPS) “(porque) se honran los principios de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas. Por estas razones (...) instamos a todos los que participan en el proceso de selección a sujetarse a la metodología que aprobó el CPS, especialmente a presentar su declaración de intereses y a participar en la resolución del caso práctico”, cita la postura de la UdeG, vía Tonatiuh Bravo; de UP, Juan de la Borbolla; Iteso, José Morales; Univa, Francisco Ramírez, y del director del campus local del Tec de MTY, Mario Adrián Flores.

:: Polémica aspiración de Cantero

Ayer le tocó comparecer ante los diputados locales a la actual presidenta del Instituto de Transparencia del estado, Cynthia Cantero, quien aspira ahora a ser auditora superior del estado. La cita no fue un día de campo para ella, pues fue cuestionada sobre su preparación en la materia y del conflicto de interés que enfrentaría pues actualmente es cabeza de uno de los entes auditables. Cantero aseguró tener conocimientos y que ya le han sido aprobadas las cuentas públicas anteriores del Itei, lo que no dejó muy satisfechos a algunos de los asistentes.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Qué le parece la salida de funcionarios para buscar una candidatura a cargos públicos?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook. Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.