La Tremenda Corte

Ayer fueron celebradas las entrevistas a los aspirantes a magistrados de la nueva sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el que participaron 70 de 72 inscritos porque no asistieron Óscar Martín Morales Vázquez y Hugo Herrera Barba. Las comparecencias se realizaron durante alrededor de diez horas y estuvo cargado de trabajo. Hoy siguen las entrevistas a los 22 aspirantes a la Auditoría Superior del Estado.

No faltó la polémica dentro de las comparecencias de aspirantes a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Resulta que el diputado Augusto Valencia llegó a las presentaciones, curiosamente, en el momento en el que inició su participación el magistrado Armando García Estrada. El diputado, que se caracteriza por armar show y no quedarse callado cuando alguien no le resulta de confianza, criticó la participación del magistrado actual del Tribunal de lo Administrativo. Valencia López cuestionó que cómo el magistrado se atrevía a participar en un proceso para elegir a magistrados que trabajen temas anticorrupción cuando el actual Tribunal, en el que participa Estrada, se ha caracterizado por ser señalado en actos polémicos dentro de la ciudad. El magistrado quiso responderle al diputado y Valencia no lo dejó porque él no había preguntado algo sino sólo utilizó el espacio para desahogarse. Ante eso, el magistrado respondió que él no era un medio de desahogo y pidió su oportunidad de réplica. Al final, en entrevista dejó abierta la posibilidad de impugnar en caso de no ser electo magistrado de la nueva sala. Por lo pronto, continuará en su cargo hasta 2024.

El diputado panista y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Miguel Ángel Monraz, dijo que espera que Eduardo Almaguer no regrese a la Fiscalía en caso de no obtener la candidatura a gobernador por el PRI. Según se establece deben de esperar a que llegue la propuesta del nuevo fiscal que deberá de votar el Congreso. Agregó Monraz que justo cuando se tiene una crisis de inseguridad en el estado se va Almaguer que “no cumplió a cabalidad con su responsabilidad”.

Ayer en sesión de la Comisión Política permanente del PRI nacional cuatro jaliscienses fueron designados en dos comisiones que resolverán los candidatos para 2018 a 500 diputados, 128 senadores y el candidato a la presidencia de la República. La designación fue así: en la comisión nacional para la postulación de candidatos se nombró a Arturo Zamora Jiménez, en la comisión nacional de procesos internos de nombraron a Verónica Martínez Espinoza Laura Haro y Andrés Guerreo López.

¿Usted realizó la verificación de su automóvil este año? ¿Sí o no, por qué?

