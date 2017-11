La Tremenda Corte

:: Va bien “Kuma”

Quien estuvo muy activo el fin de semana fue Pedro Kumamoto, el diputado independiente con licencia, que realizó una caravana denominada “Firma Kumamoto”, recorrió 18 colonias de la zona metropolitana para lograr las rúbricas que le permitan aparecer en las boletas de las elecciones del próximo año como aspirante al Senado. Según dijo ya tiene más del 25 por ciento de lo que se requiere, unas 32 mil firmas de un total de 115 mil. Kuma está optimista y dijo que “queremos no solamente tener representación en el Senado, sino tener representación en la Cámara de Diputados, y por eso es tan importante que a este equipo de trabajo le respalden, le firmen”, señaló.

:: No son diabólicas

El Fraile Ramón, cuidador de la Basílica de Zapopan, se pronunció este fin de semana sobre las polémicas esculturas surrealistas del artista Alejandro Velasco que la semana pasada fueron catalogadas por algunas personas como diabólicas. En la inauguración del andador 20 de Noviembre y la presentación de las obras, pidió no darle más importancia a las cosas de las que merecen y aclaró que las piezas no son satánicas, y que más bien “la interpretación que hacemos es lo que traemos en nuestra mente”.

:: Tú y las trabas de GDL

Hablando arte, el que se pronunció molesto fue el escultor Rivelino quien criticó al Ayuntamiento de Guadalajara por no darle el permiso de exhibir su obra Tú en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Luego que la magna escultura estuviera en Trafalgar Square de Londres. Comentó que “intentamos ponerla en la explanada, pero el municipio de Guadalajara tiene una agenda muy complicada, la pieza no podía esperar más tiempo y acepté la invitación que me hicieron para exponerla dentro del ICC. Hicimos todo lo posible técnica y financieramente porque quedara afuera, me gustaba la idea de que el público conviviera libremente con la pieza a la hora que quisiera sin que tuviera que pagar un boleto. Después de varios meses de gestión nos dijeron que no podía exhibirse porque iban a cambiar todo el piso de la Plaza Tapatía de aquí a diciembre. Me parece que alguien que está promoviendo la escultura pública como el Ayuntamiento de Guadalajara, debería tener un criterio más abierto”, dijo.

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Qué medidas se deben de tomar para que la calidad del aire en la zona metropolitana mejore?





PATINAZO

Baja SSJ Se realizó un diagnóstico sobre la situación del dengue en Jalisco y los resultados pusieron en jaque a la autoridad: Son 6,106 casos probables, de los cuales de la semana 1 a la 31 están registrados 1,784 y de la 32 a la 43 van 4,322. No es un hecho aislado como se decía con el anterior secretario.

Baja La FGE La Fiscalía de Jalisco se ubica en el número 25 a nivel nacional en el índice de fiscalías o procuradurías que más hacen valer la justicia, según el análisis Impunidad Cero, realizado por el especialista en temas de seguridad Guillermo Zepeda Leucona, quien tomó en cuenta datos estadísticos del Inegi.

Baja Seguridad a mujeres En Jalisco, cada 32 horas una mujer se presenta a recibir atención en alguna de las unidades médicas tras haber sido víctima de una violación sexual, según datos del Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Se ha dado tratamiento preventivo de VIH/sida a 205 víctimas.

