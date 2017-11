La Tremenda Corte

:: Como si nada

Sobre el brote del dengue en Bolaños, ayer la Secretaría de Salud le hizo el silencio al tema. No quisieron hablar. Desde la esquina de esta tremenda suponemos que: 1) para no hacer más ruido y bajarle al descuido sanitario que tuvieron en aquella población o, 2) porque están que no se la acaban con el desorden financiero en que se encuentra la institución y con el reacomodo administrativo o 3) porque el doctor Petersen apenas está acomodando las fotos familiares en su nueva oficina.

:: Mala justificación

Ya en serio, el jefe de Vectores y Zoonosis justificó el brote de dengue a que estamos en una época de globalización, de flujos de personas de país a país y de pueblo en pueblo. Y eso provoca la llegada de nuevas enfermedades… habría que recordarle al doctor Aarón Medina Sánchez que Bolaños ha recibido migrantes desde la época de la Colonia. Y en los últimos 50 años, la mayoría de los mineros que trabajan en las minas bolañenses son del norte de México, y también de Chiapas, Veracruz e Hidalgo.

:: Mala reacción

Y hay otro detalle a considerar. Cuando surge un posible brote de dengue, el protocolo es que se debe analizar al 30 por ciento de los casos sospechosos. En el caso de ahora, sólo se están analizando cinco muestras de personas enfermas en el cañón de Bolaños. Es decir, apenas el 10 por ciento. ¿Será que los problemas financieros en el sector Salud de Jalisco están perdiendo la batalla ante el dengue?

:: Envalentonada

Una jalisciense va por la presidencia nacional del PRD, se trata de Verónica Juárez, quien ha sido diputada federal y secretaria del Comité Ejecutivo Nacional en distintos periodos, es hasta el momento la única mujer que ha levantado la mano para dirigir al PRD nacional. Juárez Piña ve con buenos ojos el Frente Ciudadano por México como una opción real para transformar el país. Es momento, dice, de transformar a los partidos políticos y convertirlos en verdaderos vehículos de las aspiraciones y exigencias de la sociedad, empoderar a los ciudadanos garantizando su participación en candidaturas pero sobre todo recobrar la confianza perdida. El cambio en la dirección perredista habrá de llevarse a cabo a más tardar el próximo 11 de diciembre. Al tiempo.

:: Menchú en Tuxpan

El domingo Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, anduvo por tierras jaliscienses. Fue a Tuxpan donde entregaron las llaves en una sesión solemne de cabildo. En su discurso, además de agradecer la distinción, dijo que: “esta llave de honor simboliza la búsqueda de caminos conjuntos entre las civilizaciones ancestrales y el tiempo contemporáneo, para mí esto es parte también de fortalecimiento de la participación de las mujeres, de la participación de los jóvenes, de la participación de la educación, y la educación tan fundamental no solo para pueblos indígenas, sino que la educación sea incluyente y productiva”.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Para usted cuáles deberían de ser las prioridades en el presupuesto estatal del próximo año?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio digital.