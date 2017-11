La Tremenda Corte

:: A los dos meses ¿adiós a la fiscal?

Una fuerte versión circuló anoche en los pasillos de la Fiscalía General del Estado: que habría renunciado Teresa Medina Villalobos a la titularidad de la Fiscalía Especializada en personas Desaparecidas, a escasos dos meses de haber sido nombrada por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz el 31 de agosto pasado. Los enterados aseguran que los factores que habría detonado esta decisión fueron varios: desencuentros con el fiscal general, Eduardo Almaguer; la falta de apoyo también de la dependencia para desarrollar su trabajo y diferencias respecto al Protocolo Alba y a la actuación de una funcionaria de nombre Ivonne Méndez. Aunque ninguna oficina de gobierno confirmó esto, personas vinculadas a la Fiscalía aseguraron extraoficialmente que Medina Villalobos habría entregado por escrito su dimisión.

:: Otra del Ipejal

La dirección del Instituto de Pensiones dice que no, pero los enterados cuentan que no solo el Club Deportivo Hacienda Real está en la mira de ser vendido por el Ipejal. Dicen que el organismo que dirige Fidel Armando Casillas también proyecta vender el terreno que tiene el Ipejal en Puerto Vallarta en la zona conocida como Playa Camarones. Cuentan que el principal asesor financiero de Francisco Ayón, presidente del consejo de Pensiones, está llevando a cabo un proyecto en sociedad con un grupo financiero regiomontano para hacer dos hoteles en el preciado terreno conocido como Playa Camarones. Lo que no ha quedado claro aún es cómo van a llevar a cabo el proyecto, si venderán el terreno o si lo dará el Ipejal como aportación en sociedad. Y menos claro está el cómo van a proteger el patrimonio de los trabajadores del estado luego del fracaso del que aún no recuperan el dinero, al haber invertido 604 millones de pesos en certificados bursátiles de corto plazo sin garantía, a la empresa Abengoa.

:: Repite Curiel en CCIJ

Este año no habrá cambio, sino que perdurará la tradición de reelegir por un periodo más al actual coordinador del Consejo de Cámaras Industriales del Estado de Jalisco, Daniel Curiel. Hoy sesionará el pleno para realizar el evento protocolario de elección del encargado de coordinar al organismo cúpula en el periodo 2017-2018, para el cual está más que puesto Curiel, quien se ha destacado por participar o encabezar iniciativas que son clave para la Iniciativa Privada en la entidad.

:: Que el PAN sí colaborará en agenda

La dirigencia estatal del PAN aceptó participar en la elaboración de una agenda pública con mira al año 2032, iniciativa denominada “Agenda por Jalisco” en la que participan decenas de organismos empresariales, sociales y académicos, y que actualmente encabeza el ex presidente de Coparmex Jalisco, José Medina Mora. El presidente estatal del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinoza, anunció que el albiazul aceptó la invitación que recibieron para participar en este ejercicio inédito que pretende involucrar también a todos los partidos políticos en la entidad. El reto será convencer a los dos partidos mayoritarios en el estado: Movimiento Ciudadano y PRI.

¿Cree usted que debe ampliarse o no el plazo para designar al fiscal anticorrupción de Jalisco?

