La Tremenda Corte

:: “Cónclave de Leones... ¿Naranjas?”

No debería causar extrañeza una reunión de este tipo luego que desde hace muchos meses se han visto muy cercanos el líder del Grupo Universidad, el ex rector Raúl Padilla López, y el alcalde Enrique Alfaro Ramírez; lo raro es que ahora se reunieron puros universitarios priistas (eso eran, al menos), con el mismo edil de extracción naranja. A un salón privado de un tradicional restaurante llegó José Trinidad Padilla López, ex rector, ex diputado priista, actual procurador de Desarrollo Urbano y hermano de Raúl; así como los ex candidatos priistas a la alcaldía tapatía, Ricardo Villanueva Lomelí (actual rector del CuTonalá), y Leobardo Alcalá Padilla (ex regidor y ex diputado por el PRI). Los tres estuvieron departiendo con el sabido aspirante a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, y de seguro nada hablaron de política electoral ¿verdad?

:: Define método el PRI

Por cierto, este viernes se realizará la sesión del Consejo Político Nacional del PRI en la que se definirán los métodos de selección de candidatos a diputados federales, senadores y presidente de la República para el proceso electoral 2017-2018, ya en marcha. La convocatoria la emitió el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor en atención a los tiempos establecidos por el pleno del Instituto Nacional Electoral así como en atención a “una sentencia definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del pasado 11 de octubre”, anunció el propio CEN. En la sesión se definirá también los criterios para cumplir con la constitución y legislación electoral en lo que toca a la equidad de género y la inclusión de jóvenes en la definición de las candidaturas, así que se pondrá interesante la grilla entre los tricolores de todo el país.

:: Con todo tras “el poder de su firma”

Junto con su equipo, el diputado independiente con licencia, Pedro Kumamoto inició formalmente su campaña para reunir poco más de 115 mil firmas de apoyo para aspirar a ser candidato independiente al Senado de la República. Para alcanzarlo, consiguió tener grupos de apoyo en cada uno de los distritos electorales en los que está dividido el estado. Para lograrlo tendrá casi tres meses, aunque sus colaboradores confían en que lo lograrán en unos dos meses. Otra que andará hoy pidiendo apoyos de los ciudadanos es la aspirante presidencial ex panista, Margarita Zavala. Está previsto que empiece alrededor de las 16:30 horas con la petición de firmas en pleno corazón de Guadalajara: en la Plaza de la Liberación, y después acudirá a algunos domicilios particulares a pedir, puerta por puerta, el respaldo de los ciudadanos, pues ella deberá reunir poco más de 866 mil firmas a nivel nacional.

:: “Regañan” en público a Semadet y Semov

El gobernador Aristóteles Sandoval aprovechó un foro Latinoamericano sobre políticas públicas sobre la fabricación de ladrillos para llamarles la atención a dos de sus colaboradores: a los titulares de Medio Ambiente, Magdalena Ruiz, y de Movilidad, Servando Sepúlveda, a quien les recordó que si bien se suspendió el nuevo esquema de verificación vehicular, deben de seguir aplicando sanciones a los vehículos contaminantes para abatir los niveles de polución atmosférica.

