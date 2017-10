La Tremenda Corte

:: Chocan sus planes

La Semadet se puso a simular todo el año sobre el tema de la verificación vehicular en el área metropolitana con el pretexto de que estaba alistando la nueva verificación y también, recordemos, fue una medida anunciada por el gobernador de dejar de multar por contaminar con el pretexto de hacer menos onerosos los pagos para los contribuyentes luego del gasolinazo. Algo que hizo Aristóteles Sandoval saludando con sombrero ajeno porque no se debió suspender sino hacer eficiente, por eso no es casualidad que este año se tengan altos índices de contaminación, como hace diez años no se habían registrado. Ayer salió a decir Magdalena Ruiz Mejía que ante el rezago el próximo año regresarán las multas bajo el esquema del viejo plan y dejando empolvado el proyecto donde se incluían implementar verificentros.

:: Como la Chimoltrufia

El titular de Servicios Médicos de Guadalajara salió al ruedo a capotear el por qué Guadalajara anda postulándose como Ciudad Saludable, pero... nomás no aprueba el Reglamento Antitabaco para que toda ella sea libre de humo. Pues respondió el funcionario que la iniciativa estaba “medio atorada”, pero que ya no lo está, porque la tardanza es “parte del proceso”... entonces en realidad no está atorada... No lo está, concluyó. Sólo le faltó el disfraz de Chimoltrufia. Bienvenidas todas la políticas para hacer de ésta una mejor ciudad y con más salud, pero de que es un rezago grave, lo es. Pena debería darles ante invitados de Fundaciones Internacionales. Pos como dice una cosa, la otra.

:: Más blanditos

Quien también cambió su postura fue la Federación de Estudiantes Universitarios respecto protestas por el aumento a nueve pesos en la tarifa en la Ruta-Empresa Artesanos. Ayer en un comunicado dijeron que hoy el presidente Jesús Medina Varela tendrá una reunión con el director del Instituto de Movilidad, Mario Córdova España, para plantearle los cinco puntos respecto al aumento. Dicen que esperarán a ver la respuesta de las autoridades y sobre esto determinarán si salen a protestar a las calles. ¿Será? ¿O están siguiendo alguna línea ordenada desde Palacio de Gobierno o Rectoría para que le bajen dos rayitas a su intento de lucha en defensa de los estudiantes y usuarios del transporte público?

:: Mantienen su palabra

Firmes en su exigencia continúan en la comunidad indígena de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie) para que asista el gobernador a su región para que los escuche ante su queja del “ninguneo” de diversas dependencias de su gobierno desde 2015. Luego de que no han logrado avances tras la visita de diversos secretarios. Los quejosos mantienen sin uso los 25 planteles escolares que fueron clausurados como protesta.

:: Las golondrinas

Hoy Pedro Kumamoto, diputado independiente y ahora también aspirante al Senado, dará a conocer que su suplente es Pablo Torres, quien entrará en funciones a partir mañana como representante del Distrito 10. Aunque no se conoce mucho de Pablo, esperemos siga con la misma congruencia que mostró Kuma en diversos temas álgidos que se dieron el Congreso en los poco más de dos años que ocupó la curul.

