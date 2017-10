La Tremenda Corte

:: ¿Quién dijo yo?

A una semana de lanzada la convocatoria para integrar el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, los nueve integrantes de la Comisión de Selección, que encabeza el periodista Diego Petersen, siguen a la espera de que llegue él o la primera valiente para registrarse como candidato a integrar este cuerpo colegiado que formarán cinco notables jaliscienses, hombre y mujeres, y que entre otras cosas, tendrán la grave responsabilidad de sugerir los nombres para ocupar cargos como el Fiscal General, el Fiscal Anticorrupción, el Auditor y los magistrados del Tribunal Administrativo que verán los asuntos de corrupción.

:: Son Zavalistas

Dos exgobernadores jaliscienses se sumaron a los 5 ex mandatarios estatales panistas que ayer expresaron públicamente, en una carta, apoyar la pre candidatura presidencial ciudadana de Margarita Zavala. Se trata de Alberto Cárdenas Jiménez y Emilio González Márquez. Los otros firmantes son Fernando Canales Clariond, Alejandro González Alcocer y José Guadalupe Osuna.

:: De transporte a MC

Al que se le ve cada vez más movido en Jalisco es a Javier Jaramillo, quien fuera director de transporte en la Secretaría de Movilidad en tiempos de Mauricio Gudiño. Conocido como uno de los Javieres, por el grupo político que formaba junto con los ex líderes del PRI en Jalisco, Javier Guízar, y el extinto Javier Galván, Jaramillo salió de la SEMOV luego de la crisis que provocó el atropellamiento de una joven estudiante en la Prepa 10, accidente en el que se vio involucrada una unidad del transporte público. Luego de su salida de la SEMOV, este ex priista se reencontró con su antiguo jefe Dante Delgado, también ex priista y ahora presidente del partido Movimiento Ciudadano. Jaramillo es el operador en Jalisco de Dante Delgado, situación que ha incomodado a más de un alfarista. En la foto, se le ve con Dante y con Alberto Casas -suplente del diputado Ismael del Toro-, quien busca ser el abanderado de MC por el municipio de El Salto, gobernado los últimos 12 años por priistas.

PATINAZO

SUBE Aristóteles Sandoval Por cuarto año consecutivo Jalisco fue reconocido por ser uno de los estados con mayor transparencia presupuestal al lograr cubrir el 100% de los criterios establecidos este año por el Instituto Mexicano para la Competitividad. A Jalisco se le destacó por incluir este tema en su Ley de Presupuesto.

BAJA Semarnat Científicos reclamaron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a su titular, Rafael Pacciano, por querer cambiar la categoría de protección del archipiélago de las Islas Revillagigedo de reserva de la biósfera a parque nacional y permitir así su apertura al turismo que amenazarían este sitio natural.

BAJAN Desarrolladores En medio del boom de construcción de torres, apareció el caso de la torre Vizcaya, donde cerca de 100 familias de Zapopan fueron amenazadas de ser desalojadas, porque el desarrollo se hizo en un terreno en litigio. Los afectados demandan la intervención urgente del Ayuntamiento de Zapopan.

