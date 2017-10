La Tremenda Corte

:: Se buscan 5 notables

Hoy muy temprano los 9 ciudadanos integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Social darán a conocer la convocatoria para todos aquellos interesados en formar parte de este órgano colegiado que por primera vez en la historia involucrará a ciudadanos en un Sistema Estatal Anticorrupción. Se buscan 5 mujeres y hombres con los mejores perfiles, por su reputación y preparación técnica. Se pretende que por los criterios y la supervisión de este Comité se propongan los cargos del futuro Fiscal General, del Fiscal Anticorrupción, del Auditor y de los magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) que verán los asuntos de corrupción. La cita es en la Casa Iteso Clavijero a las 8:00 horas.

:: Torres a remojar

Los 40 expedientes e investigaciones abiertas contra las constructoras fraudulentas por los edificios nuevos que colapsaron en la Ciudad de México deben poner las barbas a remojar a autoridades y constructores en Jalisco. Más ahora que, como publicamos en nuestra edición de hoy, el Área Metropolitana de Guadalajara vive un boom de construcción de torres. Actualmente hay 100 proyectos verticales en proceso, por lo que habrá que ver si todos cumplen con los reglamentos de construcción. Expertos en el tema advierten que hay edificios cuya edificación exprés hace dudar que así sea.

:: Que sigan los caballos

El pleito entre calandrieros y Guadalajara continúa, pues luego de que el ayuntamiento les anunciara que los carruajes eléctricos que sustituirían a las carrozas con caballo, se les daría en comodato, los trabajadores dijeron que siempre no. Ayer protestaron, y allí el secretario de la Unión de Conductores de Carruajes de Alquiler, Rafael Méndez, le mandó decir al gobierno que ya tienen listos amparos que no dudarán en usar en cuanto se oficialice la transición de las carrozas. Méndez denunció que el gobierno municipal de Guadalajara continúa haciendo acuerdos con el antiguo secretario general de la Unión de calandrieros, aunque fue destituido de su puesto en agosto, por lo que advirtieron que no tomarán en cuenta ningún acuerdo que el ayuntamiento haga con él.

¿Qué opina del crecimiento vertical en la ciudad? ¿Considera que se están tomando todas las medidas que se requieren?





SUBEN Brigadistas Una serie de muy merecidos reconocimientos tuvieron la semana pasada los brigadistas jaliscienses que acudieron a la Ciudad de México y a otras entidades para participar en los trabajos de rescate por los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Los rescatistas jaliscienses asumieron labores de coordinación por su preparación y experiencia.

BAJAN Agentes viales Nada bien cayó en la Secretaría de Movilidad el hecho de que los agentes viales sigan siendo a los ojos de la población los servidores públicos más corruptos, según reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) del Inegi. Otro dato relevante fue que en Jalisco el costo del delito se elevó a 6 mil 197 por jalisciense.

SUBE SEJ La Secretaría de Educación Jalisco, que encabeza Francisco Ayón, destacó en la más reciente evaluación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) conocido como PLANEA 2017. En enseñanza de matemáticas en el nivel medio superior Jalisco escaló al segundo lugar nacional cuando apenas en 2013 estaba en el lugar número 15.

