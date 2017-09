La Tremenda Corte

:: Cancela agenda

Una serie de actividades públicas estaban anunciadas para ayer en la agenda del gobernador Aristóteles Sandoval, pero no llegó. A eventos como Epicentro y la inauguración del Día del Empresario, que se realizó en el Palacio de la Comunicación y la Cultura (PALCCO), y ya por la tarde, al arranque del Congreso Latinoamericano de Avicultura, tampoco se presentó. En esos eventos llegó un representante del Poder Ejecutivo, y le tocó al secretario de gobierno, Roberto López, entrarle al quite. Aunque oficialmente no se dio una explicación de la ausencia del mandatario estatal, se mencionó tras bambalinas que se sintió enfermo y prefirieron cancelarle las actividades públicas. Ya veremos si hoy se recuperó, pues está prevista una gira por la zona de los Altos de Jalisco, en Cañadas de Obregón, Mexticacán y Lagos de Moreno.

:: ¿Y los resultados contra inseguridad?

Hace poco más de una semana que los presidentes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara y el gobernador se reunieron para anunciar una nueva estrategia de seguridad pública en la Ciudad. Los munícipes metropolitanos acudieron muy puntuales el pasado domingo 17 de septiembre a Casa Jalisco, a la presentación de las cuatro líneas a seguir, y allí se ofreció que se deberían notar algunos resultados para ya, a partir de una semana, y pues ya se cumplió y ya hasta se rebasó el plazo ofrecido y no se han dado reportes de mejoría. Aún podrían hacer algo para atender su propio ofrecimiento...

:: …Y daña delincuencia con más, pero a menos

Sobre este mismo tema de la inseguridad ahora sabemos, gracias a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, que en el caso de los jaliscienses se elevó el costo promedio del delito por persona con alguna afectación, pues en 2015 era de 6,163 pesos y para 2016 subió a 6,197 pesos, estando por arriba del promedio nacional, el cual es de 5,647 pesos. Mientras que, en lo positivo, destaca una disminución de 8.5 en la prevalencia delictiva de un año a otro: en 2015, por cada 100 mil habitantes hubo 33,800 víctimas, mientras que en 2016 fueron 30,939.

:: Pondrán “lupa” a la anticorrupción

Diversos colectivos ciudadanos, como Tómala, Wikipolítica y AMEDI entre otras, adelantaron que también pondrán un marcaje especial al proceso que se sigue para crear el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco el cual coordina el Congreso del estado, pero que actualmente está en manos de la Comisión de Selección que integran nueve personalidades locales –llamadas los notables-, y la cual deberá emitir a la brevedad una convocatoria para integrar, a su vez, un nuevo consejo ciudadano que será el que revise perfiles de entre los cuales saldrán el próximo fiscal anticorrupción y el fiscal general, entre otros cargos. El asunto es que entre algunas agrupaciones ciudadanas no gustó la forma en que unos diputados justificaron la integración de la Comisión de Selección, pues se dejaron fuera perfiles muy reconocidos y lo hicieron dejando un fuerte tufo a veto e intolerancia. Ya veremos cómo será desenlace de esta historia.

