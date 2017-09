La Tremenda Corte

:: Apercibido

Por opaco, al negarse a dar contestación a los requerimientos de información al director de Catastro de Zapopan, Sergio Beas, le mandaron un apercibimiento. La regidora Zoila Gutiérrez le pidió información al funcionario, necesaria para emitir unos dictámenes y él se hizo como que la Virgen le habla y no contestó, queriendo verse más chido que los regidores. A la presidenta de la comisión de Transparencia no le quedó más que presentar una queja contra el funcionario que no acaba de poner orden en su dirección. La queja se resolvió desfavorable. Se recurrió y ante los hechos la Sindicatura de Zapopan resolvió y ordenó al tesorero municipal sancionar a Beas.

:: Aplauso a rescatistas

Por cierto, ayer regresaron los 90 rescatistas de Protección Civil y Bomberos de Zapopan tras seis días de participar en las labores en Morelos. Fue muy cálida la bienvenida por parte de sus compañeros y algunos familiares, aunque no estuvo el presidente municipal Pablo Lemus quien anda de vacaciones toda esta semana. Cabe destacar que ellos tuvieron la coordinación de los brigadistas de Medio Ambiente, personal de Servicios Médicos, Bomberos de Puerto Vallarta y Etzatlán, policías de Guadalajara y alumnos de la Universidad de Guadalajara, además de los equipos USAR de Panamá, El Salvador y Honduras. También se llevaron los aplausos “Black” y “Capitán”, los perros de la Comisaría de Zapopan y de PCyBZ, que también apoyaron en las labores.

:: Apoyo a Oaxaca

En temas sobre apoyos a los afectados por los sismos, la Federación de Estudiantes Universitarios anunció ayer que renunciará a los recursos destinados a publicidad impresa del siguiente proceso electoral en el que se renovarán las dirigencias estudiantiles, con el fin de derivarlos al programa Construyamos, en el que profesionistas de distintas áreas participarán en la reconstrucción de la población de Ixtepec, Oaxaca. Eran cerca de 360 mil pesos que se iban a distribuir, de forma equitativa, entre los candidatos de todas las preparatorias y centros universitarios. Ojalá que todos los partidos políticos siguieran iniciativas por estas.

:: Ojo a “valet parking”

Entre los proyectos que contempla la Agencia Metropolitana de Seguridad para atacar los graves problemas de inseguridad en la ciudad, anunciaron que buscan normar a los valet parking. Esos de los que hay quejas de estar vinculados a delitos como robos y secuestros. Marco Valerio Pérez, director de la Agencia Metropolitana de Seguridad, dijo que los obligarán a que tengan seguros de cobertura total en robo y en autopartes, además de vigilar el espacio donde estacionan los autos. También quieren que haya un registro de los trabajadores de estas empresas. Habló además de eliminar los permisos de venta de alcohol las 24 horas, esperan que en los municipios se apliquen y trabajen en esta regulación para que los cabildos la aprueben el próximo mes.

:: Diputados faltistas

Los que al parecer se siguieron de descanso de fin de semana fueron algunos diputados porque ayer no asistieron a las comparecencias de aspirantes a sustituir al magistrado Raúl Acosta. A la sesión faltaron cinco legisladores, sólo acudieron Mónica Almeida, del PRD, y Martín Arcedo, del Partido Verde, de la Comisión de Justicia.

