La Tremenda Corte

El secretario de Desarrollo Social, Miguel Castro Reynoso, conocido también por ser corredor en diferentes carreras de fin de semana, ayer participó en la GlobalEnergyRun, un evento deportivo de 10 kilómetros, lo curioso fue que en esta ocasión cuando iba por el kilómetro 7 se encontró al atleta invidente Luis Fernando Zapien Rosas, quien por alguna razón no estaba acompañado con su guía, así el funcionario terminó el último trayecto de la justa deportiva apoyando a Luis Fernando para que pudiera cruzar la meta.

Seguro este invidente se convirtió en un potencial votante de Castro, quien ha expresado su interés por contender por la candidatura priista a Guadalajara, pero se le ubica también en la carrera por la candidatura a la gubernatura, junto con el Fiscal Eduardo Almaguer y el líder del PRI, Héctor Pizano. Ante la casi negativa definitiva del senador Arturo Zamora de ser candidato como en el 2006.

Semana clave tendrá Zapopan con el inicio hoy de las consultas de los Planes Parciales de Desarrollo, luego del polémico inicio por los reclamos de opacidad en arenque de este proceso. En lo que muchos pondrán lupa es en lo que pase con los predios de propiedad municipal y si se propone algún cambio en su vocación, luego de lo ocurrido en Guadalajara, donde se pusieron a la venta más de 300 terrenos públicos con modificaciones para poder construir en ellos. Por cierto, esta semana de consulta, coincide con la semana de vacaciones que pidió el alcalde Pablo Lemus. Habrá que ver si no se pone muy ríspido el asunto al grado de distraerlo del relax.

Donde siguen sin definir a su coordinador es en la fracción panista de regidores de Zapopan. Como se sabe, este lugar quedó vacante tras la muerte de Don Guillermo Martínez Mora, a quien suplió Israel Jacobo Bojórquez como regidor, y que junto con Erika Félix y Alejandro Pineda, forman la fracción blanquiazul zapopana. Habrá que ver quién dice yo esta semana.

La pregunta del día

¿Cómo califica la educación que reciben sus hijos? A propósito de los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.

SUBE Sociedad Civil Decenas de centros de acopio que se pusieron en instituciones públicas y privadas fueron insuficientes para recibir la ayuda que miles de jaliscienses se volcaron para llevar víveres, ropa y medicinas que sumaron toneladas que están partiendo paulatinamente a las entidades más afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.

IGUAL Inseguridad Pasó ya la primera semana de arrancada la Estrategia Metropolitana de Seguridad sin mayores novedades. Mucho se tendrá que hacer para que este plan de acciones no se queden como uno más de los muchos que se han implementado sin poder detener los atropellos de la delincuencia común que cada vez más nutre a las mafias.

BAJA Poder Judicial Mal se vio la Justicia Federal en el caso de la restitución de tierras a la Comunidad Huichola el viernes pasado en territorio nayarita donde impunemente un grupo de ganaderos impidió el paso al personal de un tribunal agrario para cumplir una sentencia favorable a los comuneros. Por cierto el gobierno de Nayarit ignoró brindar seguridad al magistrado agrario y su equipo.

