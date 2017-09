La Tremenda Corte

:: ¿“Kuma” azul?

En redes sociales circuló una supuesta credencial con la foto del diputado independiente Pedro Kumamoto, como prueba “contundente” de militancia en el PAN, a lo cual él respondió que “es un montaje malo con mi foto de campaña y la creación del ‘estado Guadalajara’. Desesperados”, escribió. También denunció que subieron una fotografía saludando al gobernador Aristóteles Sandoval, “como prueba de ser cercano al PRI. Lo único que les falló: TODA la conversación fue pública”, se defendió. Por último Kuma llamó a no creerse todo lo que se dice en redes y remató: “No creo en la guerra sucia, reduce la política a chismes. Por eso, si ven información falsa les pido que nos ayuden difundir la verdadera”.

:: Apantallados

Después la apantallada que pasaron los atlistas al no poder jugar con Tigres por no tener a la altura reglamentaria la pantalla que se colocó en medio del campo, ayer acudieron directivos de Clubes Unidos a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara para pagar las dos multas por tremendo osote. Los montos fueron de 25 mil y 26 mil pesos. Advierten en la dependencia municipal que seguirán realizando operativos para confirmar que se cumpla con la norma. Actualmente la famosa pantalla está a 17 metros, pero deberá de quedar a 19.8 metros de altura.

:: Mala copa

No fue bien recibida por los empresarios la medida anunciada por el gobierno estatal y municipios de la zona metropolitana de establecer horarios comunes para la venta de alcohol como parte de las medidas para intentar bajar los índices de inseguridad. Algunos dijeron que se trata de una ocurrencia y no una estrategia. Señalan que ahora se incrementará el mercado negro y las calles se podrían convertir en cantinas. Así que no le ven mucho futuro a este plan metropolitano. Al tiempo...

:: No fue veto

Ya explicaron en el Congreso por qué no fueron contemplados los rectores de la Univa e Iteso en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. El diputado naranja Ismael del Toro dijo que quedaron fuera por ser ministros de culto, que sí se les había contemplado, pero por ser un nombramiento público, la Constitución se los prohíbe. Así que no los vetaron ni fue dedazo la designación de los nueve notables. Será en los próximos días cuando se les tome posesión.

***

Para escuchar…

La pregunta del día

¿Cómo considera el servicio que otorgan las empresas de redes de transporte?

Envíe su comentario a internet.gdl@milenio.com, a @mileniojalisco en Twitter, y a mileniodiariojalisco en Facebook.Sus respuestas serán comentadas en Milenio radio.