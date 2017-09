La Tremenda Corte

:: ¿Pensarán igual Hermosillo y Aubry?

Ahora que las Empresas de Redes de Transporte están en el ojo del huracán tras el asesinato de Mara en Puebla, localmente hay ERT que están amparadas para no acogerse a la reglamentación estatal, pero hasta las que están registradas gozan de una vigilancia laxa o nula, y mucho de esto se debe a dos diputados que hace poco más de un año, en febrero de 2016, se opusieron a crear una legislación más rigurosa. Aún son muchos los que recuerdan que tanto el emecista Alejandro Hermosillo, como el Verde Enrique Aubry, empujaban una desregulación absoluta sobre los ERT, lo que generó que el representante del partido del tucán hasta agrediera a golpes a los que se oponían a su idea. Por ello salió en Jalisco una legislación light que no garantiza que aquí no se vayan a presentar casos trágicos como el de Puebla. Esperemos que no ocurra.

:: ¿“Rafa” a salvar al Atlas?

Mientras el Atlas no ha ganado desde que hace más de un mes su capitán Rafael Márquez salió del equipo luego de ser acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser prestanombres y lavador de dinero del grupo delincuencial encabezado por Raúl Flores, trascendió que el futbolista rojinegro podría reaparecer hoy en el entrenamiento del equipo. Lo que no se sabe es si la visita será de cortesía para darle ánimos a sus alicaídos compañeros que han ligado cinco derrotas consecutivas, o será para reincorporarse a los entrenamientos del equipo para volver a la alineación y tratar de ayudar a su equipo a salir del bache.

:: Que ahora sí

Otra vez dicen que van unidos municipios y gobierno estatal para reforzar la seguridad en el área metropolitana, ayer, en domingo, asistieron al anuncio de las nuevas estrategias todos los presidentes municipales del área metropolitana. Claro que también el gobernador, orador oficial, además del secretario General de Gobierno, Roberto López Lara; el fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez; el secretario de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez, y el comisario de Seguridad Pública del Estado, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz. Ojalá esta vez se vean resultados inmediatos porque ya urgen.

¿Cree que ahora sí funcionarán las estrategias para combatir la inseguridad en la ciudad?





PATINAZO

SUBE Legislatura LXI Se anotaron un punto a su favor, al igual que con la derogación del fuero y la reducción del financiamiento a partidos políticos, la semana pasada, al integrar una Comisión Especial de Selección con perfiles de 9 jaliscienses de independencia y reputación probada que sin duda dan confianza para el inicio de la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción.

BAJA Semadet Poco se ha avanzado en la implementación del sistema de transporte escolar que prometió como una de las alternativas con la que se pretendía amortiguar la decisión de suspender el programa de afinación controlada a inicios de enero por el gasolinazo. La Secretaría del Medio Ambiente asegura que a final de este ciclo escolar 90 planteles contarán con este servicio.

BAJAN ERT´S Las Empresas de Redes de Transporte pasan por un muy mal momento que se agravó con el llamado de la Fiscalía estatal a no usar taxis de plataformas luego del asesinato de la joven Mara en Puebla. Las autoridades de Jalisco revelaron que aquí suman tres denuncias por abuso sexual de operadores de este tipo de servicio.

