Se dice en la Grilla

:Que luego de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca saludó al Presidente Enrique Peña Nieto en el evento del aniversario de la Policía Federal el pasado jueves, ojalá le hubiera recordado los compromisos de campaña incumplidos en Tamaulipas y es que le falta poco más de un año para que concluya su mandato y no está la carretera Tampico Tuxpan. Pero además, no ha hecho el recorrido por el Hospital Carlos Canseco prometido el año pasado, cuando vino en marzo a entregar escrituras y aseguró que volvería pronto, cosa que no ha sucedido.

:Que en días pasados, Héctor Garza aseguró que en aquellos municipios donde Morena postuló el año pasado una mujer, iría nuevamente una mujer, esto para cumplir la igualdad de género en la disputa por las alcaldías en 2018. Sin embargo, para Ciudad Madero no se ven señales de que vayan a postular a alguien del sexo femenino, y en todo caso, la nominación le correspondería otra vez a Carmen Cerrillo, no por ser amiga de Andrés Manuel López Obrador desde sus tiempos universitarios, sino por su preparación académica y perfil. Sin embargo, hay una larga fila de varones tras la postulación.

:Que en Tampico se notó la ausencia del regidor de Movimiento Ciudadano Néstor Luna, quien debido a un problema de salud se sometió a una operación, de la cual reportó con santo y seña en sus redes sociales. Prometió que en el transcurso de esta semana estará reintegrándose a sus actividades, donde hay muchos pendientes, sobre todo en la Comisión de los Mercados y el conflicto de los oferentes del Macalito quienes siguen en la incertidumbre de ser reubicados en la zona del Paseo de la Cortadura.

:Que ahora que se dio la salida del secretario del Ayuntamiento en Ciudad Madero, hubo diferencias entre integrantes del Partido Verde, como el dirigente del Comité local Azael Portillo y el regidor en el Cabildo José Luis Hinojosa. El primero apoyó la medida tomada por el municipio y el segundo no estuvo muy de acuerdo. Pero señalan que todo quedó arreglado, ya que ambos coincidieron en un restaurante de la urbe petrolera donde comieron, muy sonrientes por cierto. Al final fueron solo “opiniones encontradas” entre ellos, pero que no pasó a mayores.

:Que entre varios panistas, algunos dentro de la estructura gubernamental, se andan cuestionando que ciertos funcionarios o dependencias están teniendo privilegios para muchas de sus actividades, tema que ya le han planteando a las altas esferas. Y es que afirman hay áreas e instalaciones que no han sido lo debidamente explotadas y promocionadas, una de ellas es el turismo de negocios. Lo único que piden es que los consideren, ya que el sector empresarial ha pedido apostar por este rubro que por el momento se encuentra en el olvido.