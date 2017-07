Se dice en la Grilla

:Que quién sabe cómo le hizo Aída Zulema Flores Peña pero al parecer sus feroces adversarios dentro del partido, abrieron una tregua luego de la visita de los enviados del Comité Ejecutivo Nacional priista y han dejado de criticarla, ahora posan con ella sonrientes para la foto y la felicitan por la organización de la asamblea estatal rumbo a la nacional tricolor, que ayer se llevó a cabo, terminando así una intensa semana de trabajo para los priistas, quienes una vez que desahogaron sus penas y se dijeron de todo, van de nuevo a la batalla y empiezan a escribir su nueva historia.

:Que tal parece que ahora sí les entró la prisa a los priistas tamaulipecos, pues los ex dirigentes estatales se reunieron por separado para seguir viendo como levantarse y resurgir de entre sus cenizas, con miras a no dejarse comer el mandado por el partido de Andrés Manuel López Obrador, que según los observadores políticos es quien tendrá con el PAN la verdadera pelea del 2018.

:Que según ellos, buscan un candidato de unidad, deseo que se antoja difícil si no es que imposible, pero además el tricolor busca reivindicarse con los tamaulipecos mostrando las mismas prácticas de siempre, un candidato de unidad para su elección interna, que no será otra cosa que un dedazo del CEN, porque yo no tienen un “primer priista en el estado”, aunque dicen que el exgobernador Egidio Torre Cantú se sigue sintiendo como si lo fuera.

:Que ahí estaban Ricardo Gamundi, Rafael González Benavides, Ramiro Ramos, Enrique Cárdenas del Avellano, Oscar Luebbert, Homar Zamorano, Eliseo Castillo Tejeda, Antonio Martínez Torres, vaya, lo más selecto del partido, el cavacismo, el tomasismo, el geñismo y el egidismo hechos uno. Solo faltó Felipe Garza Narváez, quien se entregó a Morena y sus ex correligionarios lo han hecho pedazos criticándolo.

:Que dos regidores en Ciudad Madero andan demasiado intensos en estos días, ambos panistas. El primero es Pablo Leal, quien agarra cualquier reflector para promocionarse para futuras elecciones (se habla que estará peleando la diputación local), aunque ya le mandaron decir sobre quién le dio permiso para andar hasta en eventos políticos durante horario de trabajo, cuando su función es la atención a la población.

:Que si Pablo anda en este tono, quien lo supera es Silvia Mancilla, ya que la regidora está amenazando a todos, primero a los azules para que le otorguen una candidatura o se va al PRI con todo y su estructura, y después a la exesposa de su pareja, que cabe señalar es su chofer particular, lo cual le trajo una denuncia ante la Procuraduría. Lo que es muy curioso en estos funcionarios es la convocatoria, ya que ni los panistas de la urbe petrolera ni la ciudadanía en general los conoce. ¿Para qué tanto ruido?