Se dice en la Grilla

:Que la ausencia de los diputados federales del PRI en la visita de Miguel Ángel Osorio Chong el pasado lunes a Ciudad Victoria, muestra lo desarticulado que anda el priismo en Tamaulipas, donde mientras el gobierno panista recibió con honores al aspirante presidencial, quienes ocupan la última posición de poder que le queda al tricolor, no acudieron al encuentro con el aún poderoso personaje. No se sabe si ello se debió a que su gallo es otro, o porque la capa caída partidista ya permeó en el ánimo de estos legisladores. Se hizo raro, por ejemplo, no ver cerca del secretario de Gobernación a Paloma Guillén, su excolaboradora y amiga.

:Que mientras algunos priistas tamaulipecos están ausentes, otros arman la polémica. El caso está en Enrique Cárdenas del Avellano, a quien se le vio de visita a las oficinas del Comité Directivo Estatal, y este martes la líder del tricolor en el estado Aida Zulema Flores lo ventaneó diciendo que dejó un escrito donde pide la renovación de la dirigencia, pero lo hace como “aspirante al cargo”, enseñando dicho documento firmado por el exdiputado federal y exalcalde de Ciudad Victoria.

:Que al respecto, tanto Enrique como Humberto Valdez Richaud ya son llamados como los “revoltosos” al interior del Revolucionario Institucional y quienes se mueven por todos lados para exigir que ya se lance la convocatoria para la sucesión de Flores Peña. El tema va en que solo a ellos les interesa, cuando otras voces prefieren callar, y no porque no tengan ganas de manifestarse, sino que no quieren perder posibilidad alguna para una candidatura en el 2018, sea una alcaldía, una diputación federal o el Senado… en pocas palabras, calladitos se ven más bonitos.

:Que aun con un cuadro gripal fuerte que la hizo ausentarse de varias actividades al aire libre en la mañana, más la baja temperatura que se siguió sintiendo en el puerto, la alcaldesa Magdalena Peraza pudo atender el evento con colegios para remodelar la zona centro y hacerla más atractiva para los inversionistas, aunque antes estuvo en la oficina de la Dirección de Educación repartiendo algunos detalles con los empleados y deseando los mejores deseos por fin de año.

:Que una de las tendencias que se ha dado en la legislatura estatal es que aquellos partidos que en su momento fueron adversarios a todo lo que el PAN proponía (y que muchas veces no pasaba) son el Verde Ecologista, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano. Ahora las cosas son distintas, ya que sus legisladores en el Congreso de Tamaulipas han dado su voto a favor de varias propuestas que Acción Nacional y su pastor Carlos García han puesto en el pleno, sin importar lo que diga el PRI, anterior aliado del PVEM y Panal. ¿Será que es la tendencia para el 2018? No hay que perder de vista este dato.