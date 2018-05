Se dice en la Grilla

:Que en Tampico, Ciudad Victoria y Burgos los candidatos a alcaldes quieren debates; sin embargo, no es solo que los contendientes quieran, sino que una institución empresarial o educativa tomen la batuta de su organización, lo que hasta ahora no ha ocurrido, por lo menos no formalmente. Solo se sabe que Coparmex ha mostrado interés y que la UAT ha ofrecido sus instalaciones. Y si los postulantes se resisten, debe haber al menos dos de ellos para que se arme la confrontación de propuestas.

:Que por lo visto, el árbitro electoral no quiere problemas y mejor opta por declarar improcedente casi todo lo que llega a sus manos en cuestión de quejas contra los aspirantes. Ayer se desecharon denuncias contra los alcaldes con licencia de Nuevo Laredo y Reynosa, Óscar Rivas y Maki Ortiz respectivamente, así como de colaboradores del primero en la Presidencia Municipal, y por otro lado contra el abanderado de Morena en Reynosa José Ramón Gómez Leal. Casos que irán a parar a los tribunales electorales.

:Que donde el PRI Tampico se aferra a mostrar músculo es en la llamada “isla del encanto”, la colonia Morelos, donde ayer estuvo la maestra Magdalena Peraza Guerra para reunirse con los seguidores tricolores, a donde se llevó a Edgar Melhem Salinas, coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Tamaulipas. La alcaldesa con licencia que busca reelegirse insistió en no dejarse llevar por los adversarios, que son todos y que traen mucha fuerza, mas la experiencia está de su lado; no por nada las obras y apoyos para los habitantes del sector.

:Que a la par de Rosa Muela, con quien coincidió este martes, Alejandro Acevedo de la Garza levanta la mano sobre el realizar un debate entre candidatos que van por la alcaldía de Tampico, tema que el representante del Partido Verde puso sobre la mesa cuando arrancó la campaña el pasado 14 de mayo por la Presidencia Municipal. Incluso, en ese breve momento habló con su adversaria de la alianza “Juntos Haremos Historia” de organizarlo, lo cual Rosa secundó. Veremos qué opinan los demás.

:Que el ánimo que se está cargando Julio Barrientos en los últimos días está a tope, pues el hecho de que algunos grupos se fueron al PAN no ha bajado su ritmo de trabajo y le apuesta al contacto directo con la ciudadanía maderense, como ayer sucedió en Los Magos, sector que visitó el candidato priista a la alcaldía de la urbe petrolera. Los que nos le fallan son parte de su planilla, como Elvia Bayardo y Juan Manuel Herrera Melo.

:Que ya se está abriendo la posibilidad de que algunos postulados de Nueva Alianza para las alcaldías se vayan retirando, pues al ver la competencia a la que se vienen enfrentando y el poco movimiento de sus compañeros para el Senado y diputaciones, no generan ruido ni convocatoria.