Se dice en la Grilla

:Que una vez que pasó el segundo debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, la dirigencia estatal del PRI se mantiene atenta a que se defina la visita de José Antonio Meade Kuribreña a la zona sur de Tamaulipas, la cual está contemplada para principios del mes de junio. Por cierto, ayer estaría en Ciudad Victoria para apoyar a los candidatos priistas la senadora Diva Gastelum, quien fue designada por el CEN tricolor para atender los estados donde son oposición; sin embargo, su visita fue suspendida.

:Que quien no puede hacer proselitismo a sus anchas es Tino Lee. Su candidatura todavía está impugnada y es un tema que va para largo. Desde febrero se presentó una inconformidad en el Trife, pero éste regresó el caso al PRD para resolverlo internamente, lo que al no ocurrir, generó un nuevo recurso, que es el que se acaba de resolver, emplazando al partido a contestar la impugnación.

:Que las quejas en el PRI de Tampico están fuertes contra su dirigente local José Antonio Marín y Espiridión García, coordinador de la campaña de Magdalena Peraza Guerra. Mucha militancia y líderes de colonos los acusan de no saber operar a favor de la maestra en su campaña para reelegirse en Tampico, ya que nunca tuvieron contacto con personajes y grupos que van agregando a los adversarios. Lo que les preocupa, es que continúe la desbandada y ellos sigan sin hacer nada por la causa.

:Que en Tampico los regidores panistas le cedieron a su compañera del PRD, América Sandoval, el liderazgo para encabezar la oposición, ya que tanto Lizbeth García Aldape como José Antonio Heredia Niño y Tere Sosa le hacen caso en todo lo que les dice cuando se trata de señalar algunos temas de la administración. A ellos ya se sumó el priista Abel López, siendo un frente opositor en el Cabildo.

:Que en la primera semana de campaña los regidores de Tampico andan muy relajados y sin presiones. Al parecer el hecho de que Magda Peraza no está al frente tiene desocupados de sus responsabilidades a sus ediles. No cabe duda que en tiempos políticos los más afectados son los ciudadanos que van en busca de los ediles que presiden las comisiones, pero que muchas veces no encuentran.

:Que la exdiputada local con Javier Duarte, Octavia Ortega Arteaga, presentó una queja por presunta violencia de género y se dice víctima de diversas amenazas, y otra vez salieron a la luz pública audios de presuntas conversaciones con el entonces líder del Congreso del Estado de Veracruz, el finado Juan Nicolás Callejas, que sugieren que sobornaba a legisladores para obtener votos en iniciativas. Se antoja una etapa de guerra de señalamientos por venir, al iniciar la campaña, involucrando a los candidatos a una curul en la que nuevamente va como aspirante Tava.