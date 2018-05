Se dice en la Grilla

:Que tras la renuncia de Margarita Zavala a la candidatura presidencial, probablemente tengan ciertos remordimientos de conciencia algunos tamaulipecos que obtuvieron favores de ella, pero que a la hora de devolver la copa le dieron la espalda. Una de las que más amistad presumía con Felipe Calderón y su esposa era la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz, a quien hasta subsecretaria de Salud la hicieron.

:Que lo que son las cosas, la ahora excandidata independiente fue uno de los personajes del PAN que en su momento desfilaron por Tamaulipas para contribuir a que se lograra la alternancia política en 2016, asistiendo a mítines que estuvieron a reventar junto a los protagonistas políticos de entonces; pero cuando renunció a Acción Nacional y se postuló sin partido, el vacío fue impresionante.

:Que luego de cinco meses de mantener el caso en la congeladora, el Trife por fin resolvió la impugnación del exfuncionario del Trieltam que cimbró al Ietam al provocar la intervención del Consejo General del INE para meterle mano al instituto estatal. Los magistrados federales confirmaron el cese de Alfonso Torres Carrillo, a quien probablemente no le importe mucho, porque cobra como jurídico en la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado. ¿Pues no que no era panista?

:Que el sector empresarial de la zona sur de Tamaulipas tendrá el próximo lunes su primer encuentro con los candidatos que contienden en la actual campaña. El primer grupo que se verá con el CIEST y sus integrantes será los miembros del Partido Verde, conformado por Patricio King y Melva Solís por la Cámara Alta, Brenda Loces y Emilio Pozo González por los Distritos 07 y 08 del Congreso de la Unión, al igual que Lucero Zaleta, Emma Herrera y Alejandro Acevedo por Altamira, Ciudad Madero y Tampico respectivamente.

:Que se menciona que los regidores de Tampico tuvieron que pedirle consulta legal y de otro tipo a Néstor Luna (quien hace una semana solicitó licencia para separarse de su cargo como edil), sobre qué hacer tras el cambio que se dio en el orden del día de la sesión de ayer para elegir al nuevo director de Obras Públicas, que en principio se propuso una terna y cinco minutos antes de su comienzo se determinó fuera por decisión, la cual cayó en Alfredo Trejos de la Peña. La sugerencia fue retirarse, a lo que ocho de ellos, incluyendo los de oposición, obedecieron.

:Que en Ciudad Madero hay más grupos que preparan su inclinación hacia el proyecto de Adrián Oseguera Kernion, quienes consideran injusta la forma en que han actuado en contra, todo por sus intenciones de contender por la alcaldía. Por ello están a días de que se sumen al empresario, toda vez que irá ante el Trife para recuperar su candidatura por la Coalición “Juntos Haremos Historia”.