Se dice en la Grilla

:Que muy atractivo para la zona sur resultó el arranque de campañas para las alcaldías en Tamaulipas. Por un lado, en el PAN resaltó la gran cantidad de personas que acompañó al candidato Jesús Nader Nasrallah en sus eventos en la Borreguera, Infonavit y Morelos de Tampico, donde lo respaldaron Ismael García Cabeza de Vaca, María Elena Figueroa, así como el dirigente estatal Kiko Elizondo, por parte del PRD Alberto Sánchez Neri y por Movimiento Ciudadano Néstor Luna.

:Que en Ciudad Madero la tónica fue la misma con Andrés Zorrilla Moreno, pues en los trayectos los aspirantes al Congreso de la Unión, es decir, Rosario González y Tino Lee, participaron en las actividades del postulado para la reelección en la urbe petrolera, sumándose tanto los grupos de Acción Nacional, y hasta externos como los dirigentes del SUTSHA, Andrés y Azael Portillo, quienes en fin de semana realizaron el festejo del Día de la Madres para 300 agremiadas.

:Que a quien no se le ve muy mortificada que digamos por la suerte de su hermano es a Susana Hernández Flores, quien anduvo muy alegre echándoles porras a los candidatos del PRI a las alcaldías de Tampico, Madero y Altamira. Hasta se trajo a su nuera Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien se nota a leguas que no está acostumbrada a sudar la camiseta, pues ya no aguantaba el calor durante los mítines de Carlos Toral, Magda Peraza y Julio Barrientos.

:Que en la Coalición “Juntos Haremos Historia” se vio la unión en torno a Adrián Oseguera Kernion, quien este día presentará ante el Trife la impugnación por la candidatura que le quitó el Trieltam. Destacó el apoyo total de Andrés Manuel López Obrador en su escala por la zona, como de los candidatos Américo Villarreal Anaya, Guadalupe Covarrubias, Erasmo González, Rosa Muela y Olga Sosa, quienes lo esperan para hacer campaña en Ciudad Madero.

:Que el Partido Verde también hizo ruido y presencia, por lo cual Patricio King y Emilio Pozo González, quienes van al Senado y la Diputación en el Distrito 08, se unieron a Alejandro Acevedo de la Garza, candidato a la Presidencia Municipal de Tampico, a sus primeras actividades que se enfocaron en el Centro Histórico. Parte de la planilla como Roxana Cacho y Ericka Rivera se sumó al recorrido tanto en la plaza Hijas de Tampico como de la Libertad, agregando calles del primer cuadro del puerto.

:Que quien no se sabe qué rol jugará en las actuales campañas electorales es Jesús Olvera Méndez, pues es candidato a la alcaldía de Ciudad Madero por la vía independiente, pero se dice que habrá de declinar a mitad de la campaña para sumarse a otro de los proyectos, lo que, de ocurrir, solo alimentará la falta de credibilidad hacia las postulaciones “ciudadanas” que de ciudadanas no tienen nada.