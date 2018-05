Se dice en la Grilla

:Que empiezan las campañas por las alcaldías de Tamaulipas. La violencia con pérdida de vidas de contendientes en otras entidades está marcando el proceso electoral en marcha a escala nacional. Si bien las contiendas por cargos federales tienen saldo blanco en la entidad, bastante van a ayudar los competidores locales a que esa tendencia se mantenga hasta el final, si su discurso se centra en propuesta y no en descalificaciones; pero también si controlan a algunos de sus operadores y nuevas contrataciones, ya que por esta temporada aparecen supuestos activistas sociales hasta por debajo de las piedras.

:Que Andrés Zorrilla empezó proselitismo el primer minuto del tiempo establecido, con una concentración en la plaza Jalisco de la colonia Unidad Nacional. Allí el candidato dijo que sigue en pie el compromiso realizado hace un par de años, de seguir en la ruta del bienestar para las familias maderenses. En el lugar recibió el respaldo de los asistentes, entre los que se contaba la sociedad civil, además de militantes y simpatizantes de los tres partidos políticos que componen la coalición Por Tamaulipas al Frente.

:Que la fórmula al Senado y la candidata por el distrito 08 de la elección federal acompañarán a Chucho Nader en su primer día de actividades proselitistas. El panista encarará para hoy un programa que incluye eventos al aire libre en sectores populares como son la Borreguera, Infonavit y dos en la colonia Morelos. Con el pie firme en el acelerador empieza la contienda electoral el candidato que busca que Tampico sea gobernado por el mismo partido que lo hace en Tamaulipas.

:Que “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón visitó Tampico, desde donde convocó al pueblo de México a no pagar impuestos en caso de que el abanderado presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia” consiga el triunfo. El candidato independiente a Los Pinos se explicó: como Andrés Manuel es un flojo que nunca ha trabajado, dijo; que se ha gastado millones de pesos en los últimos años por andar en campaña, agregó; en caso de ganar llamará a no tributar para no mantenerlo, o que le quiera regalar el dinero a la gente que ni estudia ni trabaja.

:Que empezaron los festejos para los maestros el domingo, y alguien tiró la casa por la venta o se nota que es tiempo de campañas políticas. En Altamira hubo comilona para los maestros, y ahí se dejaron ver los candidatos del partido oficial en el estado, incluso hasta el titular de la SET, Héctor Salazar, entre otros funcionarios como invitados.

:Que el comparativo entre la visita de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes Márquez a Pánuco causaron debate ciudadano en dicho municipio, en tal magnitud que en ambos casos seguidores se manifestaban por haber ganado en cuanto a presencia ciudadana, olvidándose de pequeños detalles como el hecho de que solo uno es candidato a la Presidencia de la República, y que solo caben, de acuerdo con especialistas, tres personas por metro cuadrado.

De esta manera, en las matemáticas está la respuesta a los debates de este tipo sobre quién llevó más gente a su acto.