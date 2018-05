Se dice en la Grilla

:Que Ramiro Ramos Salinas está con un pie y medio fuera de la Subsecretaría de Operación Política del CEN del PRI, ya que con los cambios generados tras la llegada de René Juárez como líder tricolor, será cuestión de horas para confirmar la salida del exlegislador tamaulipeco. Por su parte, Paloma Guillén continuará en la Secretaría General, apoyando a Claudia Ruiz Massieu de aquí hasta que termine la campaña presidencial. Los que pueden estar tranquilos son el dirigente estatal Sergio Guajardo y Edgar Melhem, coordinador en el estado de la campaña de José Antonio Meade, pues esta ola de cambios no los alcanzará… Bueno, eso dicen ahorita.

:Que los empresarios esperan una reunión con las autoridades de Comapa, pero no se ha podido concretar. Los comerciantes de Tampico y Madero quieren exponer los problemas, que cada vez son más constantes en ambos municipios, que van desde colectores caídos, fugas de aguas negras y malos olores en zonas céntricas. El encuentro entre los involucrados es el primer paso para contar con las áreas comerciales que la zona merece; pero sobre todo, sus habitantes.

:Que Olga Sosa, actual candidata a diputada federal por la alianza “Juntos Haremos Historia” en el distrito 8 de Tampico, señala que aunque comenzó tres semanas tarde su campaña, eso no le afectará. Dice que la ciudadanía conoce su desempeño en el Congreso de Tamaulipas, a donde llegó como priista, faceta que sigue presente ya que los resultados de entonces son los argumentos principales para pedir el voto a la gente, aunque ahora como propuesta de Encuentro Social.

:Que la militancia tricolor en Tampico se reunió con el equipo de brigadas de José Antonio Meade y la principal petición que hicieron fue solicitar la intervención de la Federación para que exija al Estado “que ya no meta más las manos en la elección”. Otro de los reclamos fue que no están recibiendo apoyos como en años anteriores; afirmaron que no hay ni lonas del presidenciable y mientras de otros partidos hay hasta tres o cuatro panorámicos, de “Pepe” solo hay uno.

:Que el punto más álgido del proceso político de 2018 darán inicio dentro de tres semanas: las hostilidades electorales para diputados locales en Veracruz. Y definido que irán como aspirantes Rodrigo García Escalante, Octavia Ortega Arteaga y Baltazar Avendaño, se ha dado a conocer que de acuerdo con el OPLE -árbitro de la elección estatal para esta zona- cada aspirante podrá gastar hasta 3 millones de pesos; es decir, hasta 100 mil pesos diarios.

Lo anterior contrasta con los tres meses de campaña de diputados federales y solo poco más de 1 millón de pesos de presupuesto tope; es decir, unos 12 mil pesos diarios, a pesar de que los distritos federales son más grandes que los locales.