Se dice en la Grilla

:Que el fin de semana se realizó el doceavo aniversario de la Rama de Operación de la Refinería Madero, celebración que sirvió para que el diputado federal Esdras Romero Vega se reuniera en público con algunos de los ex funcionarios que formaron parte de su gobierno: son los casos de Mario Neri Castilla, que terminó como alcalde; Gerardo Holguín, ex Obras Públicas; el ex regidor Manuel Herrera Melo; Germán Segura Cepeda, quien fuera responsable de Servicios Públicos; y hasta Elvia Bayardo, actual secretaria general del PRI en Ciudad Madero.

:Que por cierto, a dicho encuentro entre petroleros, una de las invitadas especiales fue Yalheel Abdala Carmona, quien encabeza la fórmula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Senado de la República, misma que aprovechó el evento para saludar a algunos conocidos, y no se negó a todos aquellos que le pidieron amablemente una fotografía.

:Que la regidora de Morena en Tampico Irma Fraga Enríquez ya se convirtió en priista, al menos es lo que dicen sus compañeros de trabajo ya que al ser la primera edil morenista en la historia del municipio, es parte de un grupo al que les dicen “Las Divas”, el cual es conformado por las regidoras Silvia Guzmán García, Sofía Sandoval Ovando y Pedro Monsiváis, todos pertenecientes al PRI.

:Que aún no empieza la competencia electoral, pero cuentan que el aspirante a la alcaldía de Ciudad Madero Julio César Barrientos Cisneros trata de sacudirse imposiciones en su equipo de campaña, del grupo político preponderante en el priismo del vecino municipio, el mismo que fue derrotado en junio de 2016.

Según el ingeniero no está de acuerdo en estar rodeado en su “war room” con personajes del pasado reciente, lo cual es entendible ya que la imagen que pretende enviar es el de un PRI que aprendió de sus errores.

:Que a quien se le ha visto con frecuencia dando vueltas por la Presidencia de Pueblo Viejo es al exalcalde de Altamira Juan Genaro de la Portilla Narváez, ya que va para visitar a su hijo Esteban de la Portilla Flores a quien logró acomodar como titular de la Sedesol en ese municipio. Le gusta mucho acudir a comer en familia a las fondas que se encuentran a los alrededores del ayuntamiento. Mientras tanto, a su hijo muy pocas veces se le encuentra en la oficina; solo aparece durante los eventos en ceremonias para salir en la foto.

:Que hoy los empresarios de la construcción recibirán en sus instalaciones a otro que busca el voto, aunque este para un lugar en la Cámara de Diputados. Se trata de Erasmo González Robledo, abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” por el Distrito 07.

La cita con los socios de la CMIC Tamaulipas capítulo zona sur es a las 10:00 de la mañana; resultará interesante conocer cuántos acuden al llamado de la mesa directiva para escuchar las propuestas del que busca un lugar a partir de del 1 de septiembre en el Poder Legislativo Federal.