Se dice en la Grilla

:Que al parecer, el PRI detectó focos rojos en el sur de Tamaulipas y muy probablemente a ello se deba que Miguel Ángel Osorio Chong venga primero a esta zona conurbada y no al norte del estado como se contemplaba en un principio y a donde la próxima semana habrá de llegar José Antonio Meade. El coordinador de los candidatos al Senado del tricolor llega en un momento en que los contendientes a las diputaciones federales y el Senado se están esforzando por hacer campaña, pero tienen en su contra desde la falta de recurso hasta la apatía ciudadana. Es época de vacas flacas para el tricolor.

:Que en su carta de renuncia al PRI, Óscar Hernández Zúñiga dijo que seguiría en la política pero que no iba a Morena, partido al que calificó de individualista y sin experiencia para gobernar; aclaró que se suma al proyecto del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, aunque no precisó a cuál se refiere, porque se supone que el proyecto político fue hace dos años para sacar al PRI del poder y, en teoría, el actual Gobierno del Estado no debería tener proyecto político alguno. Se supone.

:Que hablando de Hernández Zúñiga, trascendió que tras dicha renuncia ya se puso a las órdenes de Acción Nacional, que por otro lado tuvo movimiento ayer al sostener un encuentro Andrés Zorrilla Moreno con la presidenta del Comité Municipal en Ciudad Madero Esther Lozano, la cual comentan terminó con buen acuerdo entre ambas partes ante la campaña para la Presidencia Municipal que arrancará en mayo, en donde se busca la reelección el próximo 1 de julio.

:Que sin definir por el momento a los candidatos que van a competir en el Distrito 08, el dirigente estatal de Encuentro Social, Rigoberto Rodríguez, anduvo en una reunión del partido en la Ciudad de México. Muchos esperan que tras este viaje regrese ya con los aspirantes que sustituyan la fórmula antes presentada, la cual integró la expriista Olga Sosa, de quien cabe señalar tiene llena su agenda particular, acudiendo a inauguraciones de negocios de sus amigos.

:Que donde no se ha puesto orden es en el PRD, ya que al Comité Ejecutivo Nacional se le fue de largo el plazo para designar un nuevo titular, que por cierto, degradarán la representación en Tamaulipas a delegación. Mientras esto sucede, aún se siguen moviendo Alberto Sánchez Neri y Cuitláhuac Ortega con las siglas, aunque el grupo contrario no descarta en la próxima visita de Andrés Manuel López Obrador a Tampico se pongan a las órdenes del candidato presidencial por Morena.

:Que en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tampico se alistan para recibir a los candidatos al Senado y diputados locales para la próxima semana, aunque antes tendrán en sus instalaciones a la alcaldesa de Altamira Alma Laura Amparán.