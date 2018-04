Se dice en la Grilla

:Que quien fue ampliamente elogiado y reconocido por el trabajo que ha desempeñado como delegado del IMSS en Tamaulipas fue Roberto Hernández Báez. Durante la clausura del Consejo Nacional del Sindicato del Seguro Social que se realizó ayer en Tampico, tanto el director General del IMSS Tuffic Miguel, como el secretario general de los Trabajadores del Seguro Social, el diputado federal Manuel Vallejo Barragán, destacaron el excelente trabajo que Hernández Báez realiza al frente de la delegación del IMSS. No paran los reconocimientos para el tampiqueño.

:Que es un hecho que el candidato presidencial del PRI José Antonio Meade vendrá a Tamaulipas el jueves 26 de abril, concretamente a las ciudades de Reynosa y Matamoros que aglutinan el grueso del electorado estatal; lo que todavía estaba ayer en veremos es la visita de Miguel Ángel Osorio Chong, pero es muy probable que así sea. Tal vez el exsecretario de Gobernación y actual coordinador de campaña de los candidatos del PRI al Senado de la República, en donde tiene asegurado un escaño, le está midiendo el agua a los camotes.

:Que algo está más que claro en la propuesta que presentará al electorado el candidato de la coalición “Por Tamaulipas al Frente” a la alcaldía de Tampico Jesús Nader Nasrallah, y esta tiene que ver con un proyecto de gobierno de miras más altas a lo acostumbrado, el cual sigue nutriéndose de opiniones de los principales actores económicos de la ciudad.

El nuevo encuentro con personajes con marcada incidencia en la economía de la ciudad fue con el presidente de GT Global Herman H. Fleishman, en el que el común denominador fue el futuro de Tampico con una misma visión y suma de voluntades.

:Que con la presencia de agremiados al Sindicato del Ayuntamiento de Tampico en un encuentro con Alejandro Guevara Cobos y Elvia Holguera ayer en un salón social en Tampico, se va dividiendo más el organismo, puesto que más gente quiere inclinarse hacia los priistas, aún y con las amenazas de Juan Manuel Sánchez, este último ya en contacto directo con la gente de Acción Nacional. Por lo pronto, los candidatos tricolores al Senado y la diputación federal gozaron del apoyo de los empleados del municipio.

:Que enorme preocupación hay en el Comité Estatal del PAN porque su candidato al Distrito 07, Tino Lee, no logra contagiar a los seguidores de la coalición “Por Tamaulipas al Frente”, al grado de correr un fuerte rumor en Altamira sobre un retiro del apoyo y que podría derivar en un cruce de votos, lo cual deja con ventaja a sus demás adversarios; pero esto no va a cambiar la forma de pensar de Francisco Elizondo, se mantendrá con el aspirante hasta el final, pase lo que pase.

:Que muy caro le está costando al Partido Nueva Alianza el no haber acordado coalición alguna en Tamaulipas, pues está visto que no puede solo, tan es así que no pudo registrar ¡32 candidatos! a las presidencias municipales y solo presentó 11, a pesar de que, se supone, cuenta con la estructura magisterial.