Se dice en la Grilla

:Que una marcada desorganización, pero sobre todo división exhibió Morena durante sus registros la medianoche del martes, cuando faltando unos minutos para que venciera el plazo acudieron sus representantes ante el Ietam en Ciudad Victoria, arrastrando todavía hasta ese momento, inconformidades de los militantes que no fueron invitados a la repartición del pastel. Ahí estuvieron hasta las cinco de la mañana. Cuentan quienes estuvieron ahí, que poco faltó para que hubiera golpes. ¿Y así quieren ser la primera fuerza electoral en Tamaulipas?

:Que la víspera, el exalcalde de Madero, Alfredo Pliego Aldana y Carlos Turrubiates Carretero, daban patadas de ahogado ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas, en donde se quejaban, mediante un juicio de protección de derechos ciudadanos, del dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el proceso interno de selección de candidatos a alcaldes de Morena, en donde no se vieron favorecidos.

:Que la alcaldesa de Altamira Alma Laura Amparán como el diputado local Ciro Hernández Arteaga, confirmaron su participación en el contingente altamirense que estará encontrándose con su similar de Tampico, para la celebración de la repoblación del puerto, el cual también tendrá a Magdalena Peraza Guerra. Se mencionó que el legislador tendrá la representación del Congreso de Tamaulipas, por lo que está descartada la asistencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, Glafiro Salinas.

:Que el tema de la veda electoral trae muy espantados a los secretarios del gobierno estatal, pues además de no dar declaraciones también han dejado a un lado sus uniformes oficiales, usando vestimenta apropiada para reuniones o actividades públicas. Así se pudo ver a María Isabel Gómez de Turismo, Jesús Villarreal Cantú de Desarrollo Económico y Raúl Ruiz Villegas de Pesca, siendo este último a quien se le escuchó decir que “si no me ven con mi camisa del gobierno, con más razón no puedo hablar”.

:Que en Morena de Tampico ya le mandaron decir a Rigoberto Rodríguez y la gente de Encuentro Social que decidan sobre la candidatura a la diputación federal por el Distrito 08, luego de la renuncia de Marcela Unda. Al ver que meter a Olga Sosa no es tan sencillo, más por una cuestión legal que puede afectarles ante el INE, tienen un par de cartas listas por si se requiere.

:Que la decisión de Alan de la Huerta Purata por no buscar la reelección como regidor en Ciudad Madero, ha asegurado él mismo que es por darle espacio a otros perfiles dentro del PAN en el municipio para irse involucrando dentro de la política y que están deseando tener esa oportunidad como la que tuvo, misma que el todavía edil tomó sin que nadie más influyera, algo que varios de sus colegas en el partido le están reconociendo.