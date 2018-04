Se dice en la Grilla

:Que terminó anoche la etapa de registros de candidatos a alcaldes; el Instituto Electoral tendrá hasta el día 20 de este mes para dictaminar si proceden, así es que aún puede haber cambios en las planillas que presentaron.

:Que ayer el árbitro electoral Juan José Ramos Charre dijo que nadie se ha presentado ante el INE en el octavo distrito para registrar candidato de Encuentro Social, en sustitución de Marcela Unda, pese a que está por cerrarse la segunda semana de campañas electorales federales.

:Que tras la resolución que resucita al “Bronco” no faltó el independiente tamaulipeco que pese a haber trampa, cree tener también una oportunidad. Son tiempos donde el que no transa no avanza.

:Que quien logró conseguir una planilla equilibrada y pensada en la gente que conoce el campo fue Julio César Barrientos, candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. De entrada van conocidos como Juan Manuel Herrera Melo, Elvia Bayardo, Sergio García, Juan Carlos Badillo, Carlos Campos, Reyna Inés Silva, Jesús Ernesto Gutiérrez y Brayan Morales, todos encabezando a los grupos de mayor peso en el tricolor y que acompañaron al aspirante a su registro ayer en el Consejo Municipal del Ietam.

:Que hasta medianoche se fueron cerrando los registros de los candidatos de la alianza entre Morena, Encuentro Social y el PT en Tamaulipas para las alcaldías, ya que durante la tarde y noche estuvieron en las oficinas del Instituto Electoral para la entrega de los documentos pendientes tanto de los aspirantes como de los integrantes de la planilla, por lo que la lista definitiva saldrá en las primeras horas de este miércoles. Destaca que a quien se le aprobaron dichos documentos fue a Adrián Oseguera Kernion, aspirante por Ciudad Madero.

:Que quien está cerrado a hablar del adeudo que todavía tiene pendientes su hijo Bonifacio Bandala es su padre Raymundo, actual regidor en el Ayuntamiento de Tampico, lo cual lo dejó en manos de su compañero en la comuna (y también de partido) José Antonio Heredia, pues él fue quien interpuso la demanda contra su hijo y los exediles deudores de la pasada administración, como las priistas Margarita Juárez y Dorely Meza, todos sin reportar la liquidación, o al menos un abono.

:Que entre los panistas porteños, lo que llevan años dentro del partido cuestionan mucho a su actual dirigente Hugo Cabrera. Una, es por el poco mando que refleja como titular del Comité Municipal tras la salida de Rosario González, hoy candidata a la diputación federal; pero también trasciende que ya aseguró tener trabajo por mucho tiempo en su puesto en el Hospital General Carlos Canseco, ya que personal que ahí labora les avisó que logró su base, contrario a muchos que tienen años desempeñándose y no han sido recompensados.