Se dice en la Grilla

:Que Enrique Ochoa Reza por fin se acordó de que existe un estado llamado Tamaulipas en el mapa, y mandó de delegado a Jesús Hernández Peña, de quien se dijo “viene a fortalecer el trabajo que se desarrolla en el proceso electoral”, aunque no es un político que destaque por su trayectoria, más bien parece uno de tantos operadores de mediano nivel. Una muestra más de lo poco que apuesta el CEN tricolor por la entidad.

:Que por cierto, en el año 2011, este señor Hernández Peña andaba en el estado de Veracruz, donde como delegado nacional de la CNOP declaró que “el (entonces) gobernador Javier Duarte es el mejor activo que tiene el sector popular y el Partido Revolucionario Institucional” ya que su gobierno, dijo, hablaba de “una buena administración pública y gran sensibilidad social”. Sin palabras.

:Que Julio Barrientos se quiso esperar hasta el final para anunciar una decisión que ya estaba casi tomada, incluso asistió a la reunión que Rubén Moreira y Carolina Viggiano tuvieron con todos los candidatos tamaulipecos en Ciudad Victoria el pasado miércoles; seguía midiéndole el agua a los camotes, por las presiones que continuó ejerciendo el sindicato petrolero.

:Que mientras en Ciudad Victoria se ha convertido en una locura el Comité Estatal de Morena por los casi 200 aspirantes a las planillas en los tres municipios del sur del estado, en Altamira, uno que otro postulante a la candidatura se animó de repente al ver que Ciro Hernández Arteaga no se presentó como el requiriente de la coalición “Juntos haremos historia”, vía Encuentro Social. Eso sí, el diputado local no ha rechazado la oferta por completo, pero no haberse destapado deja muchas dudas.

:Que todo indica que los solicitantes al Senado de la República y el PRI en Tamaulipas comenzarán su campaña en la frontera, por lo que vienen alistándose para el proselitismo que arrancará oficialmente el próximo día 30. El primer punto sería Nuevo Laredo, y en los primeros días Alejandro Guevara y Yahleel Abdala irán al centro y sur. Por cierto, el mantense estará la próxima semana en reuniones con militantes en Ciudad Madero, donde espera encontrarse con los candidatos Julio Barrientos y Griselda Carrillo.

:Que la visita de Eviel Pérez Magaña a la zona sur, principalmente en Tampico, generó que muchos de los alcaldes priistas se sintieran cómodos, como fueron los casos de la anfitriona Magdalena Peraza Guerra, el victorense Óscar Almaraz Smer y hasta Faisal Smer de Aldama, siendo este último quien le dio un abrazo muy efusivo a su amiga, la delegada de la Sedesol en el Estado María de Lourdes Flores. Dicen que Manuel Cavazos Guerrero, titular del programa Prospera, se quiere colgar todo el mérito de los eventos de ayer, pero hubo mucha gente que le ayudó en la organización.