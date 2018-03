Se dice en la Grilla

:Que Roberto Razo se bajó de la candidatura del PRI a la alcaldía en Ciudad Madero a unas horas de su registro. El empresario terminó avisándole a la dirigente local Elvia Bayardo su decline, por lo que en la urbe petrolera el tricolor está desesperado buscando quién sea su gallo para la contienda. Al recibir durante la jornada la misma negativa de Jaime Turrubiates y Montserrat Arcos, solo quedan dos propuestas para suplir al ahijado de Esdras Romero, que son Óscar Hernández Zúñiga y José Luis Martínez Navarro.

:Que quien está con el alma en un hilo y rezando para que este sábado no se presenten dobles registros es el dirigente del PRI, Sergio Guajardo, será sin duda una prueba de fuego para el dirigente estatal del tricolor, pues no se puede dar el lujo de que las cosas se le salgan de control en torno a los dedazos que se esperan consumar.

:Que “al PRI ya no regresan”, se escucha decir a los militantes del tricolor respecto a sus excompañeros de partido que se fueron porque no les daban candidaturas y resulta que el instituto político que les ofreció una postulación tampoco se las ha cumplido, entre ellas Olga Sosa. “Se fueron por un espejismo y ahora les están diciendo que no serán postulados”, dicen.

:Que el PAN confirmó las candidaturas de 36 municipios, comenzando con los “grandes”, Maki Ortiz para Reynosa, Jesús Nader en Tampico, Alma Laura Amparán en Altamira, Andrés Zorrilla en Madero, Enrique Rivas en Nuevo Laredo, Carlos García para Matamoros y Xicoténcatl González Uresti en Victoria. Hay municipios donde no hubo acuerdo y se dejó la decisión en manos de la Comisión Nacional del PAN, siendo los casos de Bustamante, Cruillas, Mante, Padilla, San Carlos y Tula.

:Que a falta su aprobación, quedó lista la planilla de regidores del PAN en Ciudad Madero que acompañará a Andrés Zorrilla. Destaca que buscan reelegirse los dos síndicos Nora María Cuellar y Héctor Mondragón, además de que va de nuevo en el primer puesto Crystal González, le sigue Pablo Leal Zataraín en el segundo, brincando a la quinta Sandra Patricia Cruz y hasta la 13 entró Silvia Mancilla. El resto lo complementan Jorge Luis Arteaga, Griselda Zúñiga, Efraín Córdova, Darío Zárate, Karla Valencia García, Juan José Alvarado y Mateo Cruz Ordóñez.

:Que en los pasillos de la Presidencia Municipal de Tampico apareció Brenda Loces, quien todo apunta es la candidata del Partido Verde para la diputación federal por el Distrito 07, que comprende Madero y Altamira. Se dijo ha trabajado en medios en la Ciudad de México, además de combinar su negocio con labores altruistas, por lo que esta propuesta del regidor José Luis Hinojosa ya fue palomeada por Patricio King para competir, quedado pendiente la aspirante a la Presidencia Municipal maderense.