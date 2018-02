Se dice en la Grilla

:Que con el respaldo unánime del panismo porteño, Jesús Nader estará convirtiéndose en el precandidato del PAN para la alcaldía de Tampico, en el entendido que será el único aspirante que buscará el registro.

Se sabe que para el mediodía del sábado Chucho estará entregando su documentación en la sede estatal de Acción Nacional, con lo que de esta manera comenzará la carrera que tiene como meta ganar Tampico, algo que está en el presupuesto de la dirigencia estatal.

:Que dicen que los que mandan en los partidos políticos, están batallando con la cuota de género por no tener cuadros femeninos suficientes que garanticen el triunfo, siendo esto uno de los factores que atora la convocatoria del PRI para presidencias municipales, en donde ahí la lleva Sergio Guajardo con uno que ya tiene listo y que precisamente es hombre, Serapio Cantú para Reynosa.

:Que en Acción Nacional, por lo que hasta el momento se observa, las candidaturas para las alcaldías de las principales ciudades estarían apartadas para varones, como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico y Madero, por lo que no se descarta que alguna mujer panista recurra a los tribunales a protestar porque solo les dejen las postulaciones chiquillas. Tendría Kiko Elizondo que medirle el agua a los camotes.

:Que a propósito del PAN, es evidente que han tenido que abrirse a la negociación para no perder terreno, pues solo así lograron recuperar los votos de Hidalgo, Villagrán y Mainero, que a punto estuvieron de irse a otros partidos. Se pusieron de acuerdo y ayer se hicieron los registros de aspirantes a esas alcaldías, por lo que la diputada Nohemí Estrella Leal siempre no renunciará al partido para declararse legisladora independiente. Falta ver si también quedan planchados Padilla y Güémez; pero el que no se arregló fue San Carlos, regresa al PRI.

:Que mientras muchos priistas desechan la opción de José Manuel Argüello para que compita por la alcaldía de Tampico, el exdirigente municipal y regidor José Francisco Rábago se apareció en los eventos oficiales de este jueves, acompañando a Magdalena Peraza Guerra. Lo anterior le sirvió para conocer de los seguidores el sentir por aquellos que se han ido al PAN y a Morena; pero también, de la popularidad que la maestra tiene en muchos sectores del puerto y que le están pidiendo vaya por la reelección, tema que no ha definido.

:Que quien ya se presentó ante Yeidckol Polenvsky fue Rosa Muela Morales, siendo una breve reunión la que se dio en esta semana en las oficinas del Movimiento de Regeneración Nacional en la Ciudad de México. La presidenta del CEN recibió a quien fuera no hace mucho tiempo coordinadora en la zona sur de Tamaulipas del PRI. Esto, afirman, toma fuerza en que la extitular del Instituto de la Mujer vaya por un cargo público para la elección del 2018, ya sea la alcaldía o bien la diputación federal.