Se dice en la Grilla

:Que trascendió que este día y con muchas posibilidades, Andrés Zorrilla Moreno acuda a las instalaciones del PAN en Ciudad Victoria a formalizar su registro, con lo cual se confirme que irá por la reelección en la Presidencia Municipal de Ciudad Madero. De darse, será el primero de los ediles en Tamaulipas en levantar la mano, por lo que hay que estar muy atentos a la jornada de hoy. Cabe señalar que hasta el domingo se cumple el plazo para los interesados en competir por un ayuntamiento para que vayan al Comité Directivo Estatal y garantizar su participación, por lo que el fin de semana habrá más panistas poniendo su nombre.

:Que mientras en Victoria ayer se registraba Jesús María Moreno, el “Chuma”, para ir por la candidatura panista a la alcaldía de Reynosa, en esta ciudad fronteriza seguía el pleito en torno a la postura del PRD en la aspiración de Maki Ortiz por la reelección. Como se recordará, primero circuló que el sol azteca apoyaba la postulación de la alcaldesa, lo que el dirigente Juan Manuel Rodríguez Nieto desmintió para luego darse vuelo criticándola.

:Que ahora el secretario general local de ese partido, Francisco Pérez Santana, sale a decir que esa negativa es el particular punto de vista de él y no el sentir de toda la militancia; además le pide cuentas de supuestos acuerdos tomados, pues no les fueron informados y dice que en lo que sí quedaron como parte del convenio Por Tamaulipas al Frente, es en respetar la designación del PAN sin pronunciarse a favor ni en contra de ningún precandidato, y mucho menos descalificarlo.

:Que donde se espera las cosas se vayan a poner muy tensas este día en que el Movimiento de Regeneración Nacional convoque a las asambleas municipales tanto en el centro como en la zona sur, es particularmente en Altamira, ya que los ataques entre unos y otros está a la orden del día y, más allá del temor de no llegar a un consenso general, es que se salga de control. De esto, aseguran, está enterado el líder estatal del partido José Antonio Leal Doria, quien anda pidiendo tanto a los aspirantes como a sus seguidores estar muy tranquilos, aunque con lo polarizado del entorno no es una garantía de que la fiesta se la lleven en paz.

:Que Mario Arizpe Martínez es otro exmilitante del PRI en Tamaulipas que ha renunciado para integrarse al Partido Verde, donde todo pinta será su candidato para la Presidencia Municipal en Ciudad Victoria. Las pláticas con Patricio King van muy avanzadas y en unos días será presentado como tal, por lo que acrecenta la lista previamente anunciada de tricolores que en los últimos meses trabajan con quien fuera aliado en anteriores elecciones. Arizpe Martínez estuvo como director de Desarrollo Social, antes de unirse a la campaña de Baltazar Hinojosa en 2016.