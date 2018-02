Se dice en la Grilla

:Que luego de que el pasado fin de semana circuló una publicación de que el PRD en Reynosa apoyaba la reelección de Maki Ortiz, el dirigente local de ese partido Juan Manuel Rodríguez Nieto salió a aclarar que no es así, pues considera que la alcaldesa ha actuado con “ilegalidad, insensatez, falta de probidad y transparencia”.

:Que al descalificar las declaraciones que se hicieron a nombre del PRD de Reynosa, dijo entender que la desesperación de la presidenta municipal en demostrar que el PRD le brinda su apoyo, el cual, insistió, es falso, pidiendo además además a Maki que no haga uso indebido de los recursos públicos con el afán de reelegirse.

:Que el comité estatal del PRI en Tamaulipas parece estar convertido en un módulo o ventanilla de atención donde no le resuelven nada, pues la convocatoria para la elección de sus candidatos a presidentes municipales será enviada desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde seguramente también están analizando quién va en cada uno de los municipios y si van a dejar a los alcaldes reelegirse; o sea que ni esas decisiones le dejan a la dirigencia estatal.

:Que el acuerdo entre Lucero Zaleta y el Partido Verde en Tamaulipas para que sea su abanderada a la Presidencia Municipal de Altamira no será la única salida para algunos aspirantes independientes en el estado, ya que el Comité Estatal dirigido por Patricio King abrió esa puerta a gente que no es del partido. Eso sí, tampoco es para que caigan por montones en otras ciudades, ya que serán bien evaluados antes de determinar si compiten por ellos o no.

:Que con el caso de la expriista y que intentó ir por la vía independiente ya definieron a un aspirante a un ayuntamiento, en tanto que en los restantes municipios todavía se mantienen en la expectativa, lo cual tiene inquietos no solo a los regidores del PVEM en todo el estado, también a personajes que se han integrado al proyecto durante el último año y a la militancia.

:Que muchos panistas están deseoso de conocer la designación de sus candidatos al Senado, diputados federales y alcaldías, para irse de ellos y ponerse al servicio de los postulados. No descartan que frente a los ojos de Francisco Elizondo surja una especie de “chapulineo”, donde algunos pase de un puesto en la función pública en el estado a un cargo municipal, siempre y cuando ganen.

:Que tras su designación como precandidata al PRI a la diputación federal por el Distrito 07, Griselda Carrillo ya está integrando a gente de Ciudad Madero para que le ayuden en su campaña para la elección de julio próximo, convenciendo al empresario Jesús Banderas (quien también aspiraba a este cargo) de trabajar en equipo, a lo que accedió. Ambos están teniendo varias reuniones tanto en Ciudad Victoria como en esta zona, según comentan.