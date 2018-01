Se dice en la Grilla

:Que todas las postulaciones al Senado, diputados federales y hasta las alcaldías en Tamaulipas fueron formuladas directamente desde el CEN del PRI, a fin de ir favoreciendo no solo a su candidato presidencial José Antonio Meade, sino respaldarse de elementos que aparezcan en las cámaras para defender a Enrique Peña Nieto y sus reformas, por aquello de que no ganen la elección de julio. Ese control vino desde muy arriba, y aseguran fue para impedir la intromisión del exgobernador Egidio Torre Cantú y de los petroleros.

:Que precisamente con el caso de Ciudad Madero, desde el búnker nacional la indicación es sacar a Esdras Romero Vega y a su gente del priismo, por lo que la propuesta de enviar a Jaime Turrubiates Solís como aspirante a la Presidencia Municipal (luego de que se le cayó la diputación, asignada ahora a Griselda Carrillo) va tomando fuerza, tambaleándose así las intenciones de Roberto Razo Chapa. Se augura una limpia en el tricolor, y también división.

:Que los que de plano no quieren dejar una son los azules (Partido Acción Nacional) tanto de Ciudad Madero y Ciudad Victoria. Estos son los dos municipios donde más problemas se ha tenido, pues no están dispuestos a dejar una sola regiduría; por ello es que hay varios de Movimiento Ciudadano que se están comenzando a inconformar, pues aseguran que por un asiento en el cabildo no van a perder más tiempo, e incluso están pensando irse a Morena.

:Que en la lista de los constructores predilectos y encargados de proyectos en el sur se bajaron algunos, como Eduardo Vela, que solo está dedicando a obra privada, cuando era uno de los consentidos de los gobiernos; sin embargo otros lograron mantenerse, como Telésforo Segura, que hace obras para Tampico y el Gobierno del Estado, particularmente en el ITIFE de Germán Pacheco Díaz.

:Que se realizaron los registros para las alcaldías y diputaciones locales dentro del PRI; como se esperaba son varios los alcaldes que buscan la reelección, entre ellos en Ciudad Valles, Aquismón, Tancanhuitz, Ciudad del Maíz. En Tancanhuitz no solo el actual la quiere, sino su hermano, quien ya fue edil en la pasada administración. En este municipio, uno de los más marginados del estado potosino, ocurriría algo histórico, pues de ganar este partido serían ya cuatro administraciones; es decir, 12 años gobernado por los hermanos Aguilar Acuña.

:Que terminaron las especulaciones en torno a la candidatura a la diputación federal que presentará el PRI, y sus aliados; y la designación inevitablemente por ser la única opción registrada por invitación fue la de Manuel Guerrero Sánchez, quien por primera vez participará como contendiente a un puesto de elección popular.

También en Pánuco falta la candidatura a la diputación local, que al parecer toca al Partido Verde definirla, por los acuerdos de alianza, la cual puede recaer en la exdiputada Octavia Ortega Arteaga, quienes ya son esperados por la dupla de hermanos Ricardo y Rodrigo García Escalante por los partidos PAN-PRD-MC.